Containers zo gebrekkig dat kippen ontsnappen onderweg naar slachthuis: transporteur voor rechter Nele Dooms

04 november 2019

14u58 3 Dendermonde Een transporteur uit Anzegem moest maandag voor de Dendermondse rechter verschijnen voor de slechte toestand waarin kippen vervoerd werden naar een slachthuis in Dendermonde. Het Openbaar Ministerie dagvaardde het bedrijf omdat het transport met gebrekkige containers gebeurde. Zelf ontkent de zaakvoerder fouten begaan te hebben.

Tal van meldingen vanuit Dendermonde bij de afdeling Dierenwelzijn over kippen op de weg, die uit vrachtwagens waren gevallen bij het transport naar het slachthuis, zorgden ervoor dat er controles georganiseerd werden. De feiten dateren van de periode tussen 2015 en 2018. “Aan het slachthuis werden de vrachtwagens geïnspecteerd en daaruit bleek dat de containers zo slecht waren dat kippen er uit konden ontsnappen of er vast in kwamen te zitten”, schetste de openbaar aanklager. “Omdat er nieuwe meldingen bleven komen, vonden nog gelijkaardige controles plaats met gelijkaardige resultaten. Uiteindelijk bleek de transporteur wel nieuwe containers te hebben, maar dan was de boel weer overladen. Daarom dagvaardden we de transportfirma uit Anzegem en de zaakvoerder.”

De beklaagde probeerde er de rechter van te overtuigen dat hij helemaal niet schuldig is aan dierenmishandeling. “Het transport beslaat eigenlijk maar een derde van de tijd die nodig is van bij het vangen van de kippen tot afleveren aan het slachthuis”, zegt hij. “Het begint al bij de manier waarop de kippen gevangen worden, maar daar ben ik noch het transport verantwoordelijk voor. Zelf waken wij wel over het welzijn van de dieren. Onze firma werd indertijd opgericht door overgrootvader en kende een stelselmatige groei. Dat lukt niet als je er met je klak naar zou zwaaien. We vervoeren zo’n 160 miljoen kippen per jaar. In dit dossier gaat het om 500 dieren. Alles in mijn schoenen schuiven, is niet correct.”

Ondertussen zijn de containers vernieuwd. De firma investeert ook in opleidingen voor het personeel op vlak van dierenwelzijn. De rechter velt vonnis op 2 december.