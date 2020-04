Containerparken Verko openen weer op 7 april, maar alleen op afspraak en aanvoer dringend afval Nele Dooms

03 april 2020

17u00 0 Dendermonde Afvalintercommunale Verko zal in haar werkingsgebied, dat onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare omvat, vanaf dinsdag 7 april de containerparken weer open. Er gelden echter strikte regels. Zo is een bezoek alleen mogelijk op afspraak en enkel voor de aanvoer van dringend afval. “Boodschap blijft: blijf in uw kot!”, benadrukt voorzitter Dirk Abbeloos.

De containerparken waren de voorbije weken gesloten naar aanleiding van de coronacrisis, maar de overheid besliste dat die nu toch terug open mogen. Afvalintercommunale Verko komt daar aan tegemoet. De opening van de verschillende containerparken in de regio gebeurt in nauw overleg met de betrokken gemeenten. “Om de regels van bijvoorbeeld social distancing te bewaren en ieders veiligheid te verzekeren, komt hier toch heel wat organisatie bij kijken”, zegt Abbeloos. “Zo nemen we maatregelen om massale toestroom van bezoekers naar onze parken te vermijden. Daarvoor voeren we een reservatiesysteem in, zodat een bezoek enkel op afspraak kan. We vragen ook om vooral in de week te komen, zodat de toestroom op zaterdagen beperkt wordt.”

“We vragen de bezoekers uitdrukkelijk om in geval van wachtrijen hun voertuig niet te verlaten”, zegt directeur Peter De Leeuw. “Ze melden zichzelf met hun identiteitskaart aan en respecteren de afstand van anderhalve meter tot de parkwachters en andere bezoekers. Kom enkel met twee als er hulp nodig is bij het lossen van de wagen. Om de mogelijke overdracht van het coronavirus via cash geld te vermijden, is het uitsluitend mogelijk om elektronisch te betalen.”

Verko wil ook niet dat de huis-aan-huis-inzameling van afval in het gedrang komt. De parkwachters namen de voorbije weken deel aan de ophaalrondes om de huisvuilmannen bij te staan. “Als we ze nu terug inschakelen op de containerparken, hebben we bij de ophaaldienst mankracht te kort”, zegt Abbeloos. “Om onze dienstverlening toch te verzekeren, krijgen we op de recyclageparken medewerking van gemeentepersoneel. Ook de politie zal aanwezig zijn om toezicht te houden en de veiligheid te garanderen.”

Enkel wie dringend afval kwijt wil, is overigens welkom. “Wie een bezoek kan uitstellen, blijft zeker thuis”, klinkt het. Verko aanvaardt momenteel geen afvalstoffen zoals batterijen, oud textiel, asbesthoudend materiaal en landbouwfolies. Een afspraak maken kan via https://reservatierecyclagepark.dds-verko.be. Deze reservatietool is beschikbaar vanaf maandagochtend 6 april 2020 om 9 uur.