Containerparken mogen vanaf volgende week weer open: “Maar veiligheid medewerkers en bezoekers voorop” Nele Dooms

31 maart 2020

16u24 7 Dendermonde Nu de federale overheid beslist heeft dat de containerparken in ons land vanaf 7 april weer open mogen, bereid ook afvalintercommunale Verko een heropening voor van de parken in haar werkingsgebied. “Maar in de eerste plaats willen we wel de veiligheid van de medewerkers en bezoekers verzekeren én de huisvuilophaling blijven garanderen”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos.

Eerder werd, naar aanleiding van de coronacrisis, beslist dat alle containerparken de deuren moesten sluiten. Omdat heel wat gemeenten en steden lieten weten dat ze een toenemend probleem van sluikstorten vrezen, besliste de regering daarom dat de recyclageparken toch opnieuw open mogen. Dat mag vanaf 7 april. “Op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen gegarandeerd blijven en de huis-aan-huisinzameling niet in het gedrang komt”, weet voorzitter Dirk Abbeloos. “Ook Verko doet er alles aan om de recyclageparken volgende week weer toegankelijk te maken. Maar dit is geen eenvoudige oefening.”

Momenteel draaien immers heel wat containerparkwachters mee in de ophaalrondes van de huisvuilinzameling. “Als zij weer aan de slag gaan in de recyclageparken, dreigt er volk te kort te zijn voor de de huis-aan-huisophaling van afval”, zegt Abbeloos. “Bovendien willen we de recyclageparken zo organiseren dat onze parkwachters en bezoekers geen enkel gezondheidsrisico lopen. Dat vraagt praktische aanpassingen.”

Verko, met containerparken in Dendermonde, Appels, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare, wil ook kost wat kost een toestroom van bezoekers vermijden. “Een overrompeling van de parken kan en mag niet de bedoeling zijn”, benadrukt Abbeloos. “We werken dus aan een oplossing en hopen zo snel mogelijk te heropenen. Of dat effectief 7 april zal zijn, is echter niet zeker.”