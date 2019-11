Commissie Zorgvuldig bestuur tikt stad op de vingers over aanpak voor sluiting freinetschool Appelbloesem: “Gefaald in informeren schoolraad en onvoldoende overleg” Nele Dooms

05 november 2019

11u37 0 Dendermonde De Commissie Zorgvuldig Bestuur tikt het Dendermondse stadsbestuur op de vingers in het dossier van de sluiting van de freinetschool Appelbloesem uit Appels. “Er is gefaald in het informeren van de Schoolraad en er was onvoldoende overleg”, oordeelt die. De Ouderraad die bij de Commissie klacht indiende, krijgt hiermee over de hele lijn gelijk. De sluiting van de school wordt door deze beslissing niet tegen gehouden. “Maar we zijn wel blij dat onze bezorgdheden erkend zijn”, klinkt het bij de ouders.

De gemeentelijke freinetschool De Appelbloesem, aan de Heirstraat in Appels, viert dit jaar haar tiende verjaardag, maar het zal meteen ook de laatste zijn. Dit schooljaar is immers het laatste voor de school. Eind juni moet ze dicht. Dat besliste de Dendermondse gemeenteraad begin juli dit jaar: nog één schooljaar kan de Appelbloesem open blijven, daarna wacht onherroepelijk het einde. Het schepencollege verwijst naar een dalend aantal leerlingen en te hoge kosten om stabiliteitsproblemen aan het schoolgebouw op te lossen als redenen voor de beslissing tot sluiting.

Voor leerlingen en ouders van de Appelbloesem kwam de beslissing als een harde klap. Van meet af aan vroegen ouders om meer overleg en dialoog en opperden dat de stad niet de juiste stappen gevolgd had om tot deze sluiting te komen. “Daarom dienden we ook klacht in bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur”, zegt Sandra Van Heffen, voorzitter van de ouderraad. “Dat is een juridisch orgaan dat steden kan sanctioneren als het vindt dat die de juridische regels niet respecteert.”

De Commissie Zorgvuldig Bestuur heeft haar onderzoek klaar en geeft de ouders over de hele lijn gelijk over hun bedenkingen. De commissie bevestigt dat de stad het Decreet Participatie op School niet respecteerde. Het besluit is duidelijk: “Met betrekking tot de beslissing om de Appelbloesem te sluiten vanaf 1 september 2020 werd het informatierecht naar de schoolraad toe miskend en werd geen voorafgaandelijk overleg gevoerd in de zin van het participatiedecreet. De beslissing is daarbij tot stand gekomen met miskenning van de regels inzake participatie. De klacht is gegrond”.

Het oudercomité reageert tevreden op de beslissing van de Commissie. “Daarin staat onder andere ‘Bij een democratische samenleving hoort een democratische schoolcultuur...’ Dat dit principe door de stad niet werd gerespecteerd, heeft ons als ouders erg geraakt”, zegt Van Heffen. “Ondanks deze houding van de stad zijn we wel blijven zoeken naar een kans op onderling overleg. De schoolraad diende zelfs een positief document in om in gesprek te gaan, maar overleg kwam er nooit. We betreuren dat onze vraag om dialoog nooit gehoord werd. En het is nu duidelijk dat ook de Commissie er zo over denkt.”

De Commissie mag het stadsbestuur dan al op de vingers tikken over de manier waarop dit dossier is aangepakt, een sluiting van de Appelbloesem houdt dat niet tegen. Dat beseffen ook de ouders. “Daarom willen we toch zo positief mogelijk blijven”, zegt Van Heffen. “Wij willen voor onze kinderen, de laatste leerlingen van de school, en het prachtig schoolteam dat dit nog een leuk en positief laatste schooljaar wordt. Er staan nog wel wat toffe activiteiten op het programma, zoals een lichtjestocht, Appelbloesemfuif, Minifestival en een ‘we doen de deur dicht’-party.”