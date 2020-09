Comités van Baasrode, Dendermonde, Hamme, Moerzeke-Kastel en Lokeren beslissen gezamenlijk: geen carnaval in 2021 Nele Dooms

17 september 2020

09u50 17 Dendermonde/Baasrode/Hamme/Moerzeke/Lokeren Er zal in 2021 geen carnaval gevierd worden in Baasrode, Dendermonde, Hamme, Moerzeke-Kastel en Lokeren. Dat hebben de carnavalscomités van de betrokken gemeenten gezamenlijk beslist. Praktische beslommeringen en het besef dat het anders toch geen carnaval als anders zou zijn, deden hen de knoop doorhakken. “We treuren beter om een carnaval die niet is doorgegaan dan om het verlies van een carnavalist door corona”, klinkt het.

Onder andere Ninove en Denderleeuw beslisten eerder al dat daar geen carnavalsfeest zou plaatsvinden volgend jaar. Op initiatief van de Orde van de Palingboer van Baasrode bogen ook de carnavalscomités uit regio Dendermonde zich over de vraag hoe het er in 2021 aan toe moest gaan. “Het carnavalsseizoen in 2020 werd abrupt gestopt door de lockdown in maart”, zegt Terry Van Riet van de Orde van de Palingboer. “Wij hadden ons carnavalsfeest in Baasrode toen net nog gehad, maar vele anderen zagen hun hoogdag in het water vallen. Wat volgde was bovendien een atypisch jaar voor carnavalisten, zonder dat er activiteiten konden plaatsvinden om geld in het laatje te krijgen om wagens te bouwen voor een volgende stoet.”

Duidelijkheid

Ondertussen blijkt dat het coronavirus nog geen halt is toegeroepen. Net op het moment dat honderden carnavalisten eigenlijk zouden moeten starten met de opbouw van hun praalwagens, ontwerpen van kostuums en regelen van eetfestijnen en dergelijke om dat allemaal financieel aan te kunnen, zitten de coronacijfers weer in de lift. “Groepen zijn bovendien vragende partij voor duidelijkheid rond carnaval 2021. Zij moeten weten of ze in gang moeten schieten of niet”, zegt Marc Guns van de Palingboer. “In Baasrode bleken de groepen overigens pragmatisch en lieten zij zelf verstaan dat het logisch zou zijn dat carnaval een sabbatjaar zou nemen. De Orde besliste hierover de koppen bij elkaar te steken met carnavalscomités uit de regio. Om een gezamenlijk standpunt in te nemen.”

Liever geen carnaval dan een halve carnaval Carnavalscomités

Dat gezamenlijk standpunt kwam vrij snel. De comités uit Baasrode, Dendermonde, Hamme, Lokeren en Moerzeke-Kastel bleken allemaal met dezelfde problemen te zitten en beslisten unaniem: “Liever geen carnaval dan een halve carnaval”. “Het gaat er daarbij niet alleen om dat de huidige cijfers en bijhorende maatregelen het gewoonweg niet zouden toelaten om carnaval te vieren zoals we gewend zijn”, zegt Willy Ophalvens van het Karnavalcomitee Dendermonde. “Er kan ook niet aan de praalwagens gewerkt worden. In de werkhal op industrieterrein Hoogveld van Dendermonde zijn tien groepen actief. De leden ervan kunnen hier allemaal niet binnen als regels van social distancing gevolgd moeten worden.”

Verstandige keuze

De beslissing is met pijn in het hart genomen, maar lijkt de enige logische. “Het verstand zegt dat dit de enige juiste beslissing is”, zeggen burgemeester Herman Vijt van Hamme, die normaal drie stoeten op zijn grondgebied heeft, en schepen Martine Van Hauwermeiren van Dendermonde. “Als stads- en gemeentebesturen kunnen we hier alleen maar achter staan. We hadden het liever anders gezien, maar het verstand bij ons en de carnavalisten zegt dat dit de enige goede keuze is. We hopen dat alle inwoners daar begrip voor opbrengen.”

In Lokeren wil het carnavalscomité wel nog bekijken of tijdens wat normaal het carnavalsweekend zou zijn een beperkte samenkomst met enkel carnavalsgroepen mogelijk zou zijn. “Al was het maar om het groepsgevoel op te krikken, want zo’n aanloop naar carnaval brengt carnavalisten doorgaans dichter bij elkaar”, klinkt het. “Dat moeten we nu missen. We denken aan een privé-bijeenkomst zonder publiek. Maar dat kan alleen maar als de coronacijfers gunstig zijn en dat zal pas een tweetal weken vooraf beslist worden.”

Opstal en Wieze moeten nog beslissen

De Orde van de Jeinen in Opstal heeft de knoop nog niet doorgehakt. Al blijft de vraag hoe zij daar een stoet gaan vormen als er geen groepen en wagens beschikbaar zijn uit andere gemeenten omdat daar carnavals niet doorgaan. Ook Wieze, die wel elk jaar een stoet opbouwt met alleen groepen van eigen bodem, moet nog beslissen. Daar zitten ze eerstdaags samen om de knoop door te hakken.