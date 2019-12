Comedy van de bovenste plank en lekker eten bij Bar Proef Nele Dooms

11 december 2019

12u40 2

Brasserie Bar Proef, gevestigd aan de Vlasmarkt in hartje Dendermonde, pakt uit met iets nieuws. “Comedy Op Zondag is een gloednieuw concept dat humor met lekker eten combineert”, zegt uitbater Rudy Junior Annaert. “Bedoeling is om de klanten iets extra aan te bieden. Ze kunnen hier dan genieten van een ontbijt en vervolgens lachen bij een comedy act. Daarna is er zelfs nog een lunch mogelijk.” Comedy in Bar Proef vindt voor de eerste keer plaats op zondag 15 december. Dan komt stand-up comedian Dries Heyneman langs. De Vlaamse cabaretier is vooral bekend van de cabaretgroep Ter Bescherming van de Jeugd, waarmee hij voorstellingen schrijft en acteert. Bar Proef opent het ontbijtbuffet om 9.30 uur. Om 11 uur is er koffie, gevolgd door de comedy act om 11.30 uur. Na de voorstelling kan om 13 uur aangeschoven worden voor de lunch. Liefhebbers betalen 28 euro voor comedy met ontbijt of lunch. Wie het volledige pakket wil, betaalt 40 euro. Er volgen later nog drie edities van Comedy op Zondag. Op zondag 19 januari is dat met Piet De Praitere en op zondag 16 februari met Ygor uit Poperinge. Op zondag 15 maart is de Dendermondse comédienne Amelie Albrecht te gast. Info en reservatie: info@barproef.be of 0472/50.36.71.