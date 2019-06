Colruyt Group wil twee nieuwe windmolens bouwen langs Rijksweg N41 en u kan mee participeren Nele Dooms

18 juni 2019

10u14 1 Dendermonde Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group, wil in Grembergen twee nieuwe windturbines bouwen. Die zijn voorzien aan beide zijden van de N41, tussen de Vlassenbroekbrug en de verkeerslichten aan de Denstraat. Samen moeten ze stroom leveren voor het jaarlijks verbruik van zo’n 4.800 gezinnen en een bijdrage leveren tot minder CO2-uitstoot. Dendermondenaren krijgen de kans te participeren in het project.

Al veertien windmolens baat Eoly, de groene energieproducent van Colruyt Group, in Vlaanderen uit. Nu wil de firma ook in Dendermonde nog twee bijkomende turbines realiseren. “We screenen gebieden op basis van criteria die er zijn voor windmolens, om te bekijken waar er kunnen en mogen komen”, zegt Stefaan Verhamme van Colruyt Group. “Blijkt dat de Rijksweg N41 in Grembergen nog mogelijkheden biedt.”

Eén turbine is voorzien aan de oostelijke kant van de N41, vlakbij de grens met Hamme. De andere wordt gepland aan de westelijke kant dichterbij de Vlassenbroekbrug. Eoly maakt zich sterk dat de keuze van de locatie beantwoordt aan de verschillende normen opgelegd door de overheid. In Grembergen duiken immers al wat verontruste stemmen van inwoners op. Zoals vaak waar windmolens gepland worden, vrezen ook zij last van slagschaduw aan hun woningen en hinder van lawaai.

Volgens Verhamme is er echter geen reden tot ongerustheid. “Het project is voorzien op een locatie in agrarisch gebied, met relatief weinig bebouwing in de omgeving”, maakt Verhamme zich sterk. “De impact op de omgeving werd grondig onderzocht en beantwoordt aan de Vlaamse normen voor geluid en slagschaduw. Het gekozen gebied voldoet bovendien ook aan alle randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines. De technologie is er trouwens altijd op voorzien dat de werking van zo’n turbine kan stilgelegd worden als er toch te veel slagschaduw zou zijn.”

Met twee turbines wordt er stroom opgewekt voor het jaarlijks energieverbruik van 4.800 gezinnen en kan er jaarlijks 5.200 ton CO2 bespaard worden. “Op die manier dragen wij ons steentje bij aan het plan van de Vlaamse overheid om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35 procent te reduceren”, zegt Verhamme. “Bovendien hebben we de ambitie om 100 procent van het elektriciteitsverbruik van Colruyt Group zelf én op een duurzame manier te produceren.”

Ook omwonenden in Grembergen en inwoners van Dendermonde krijgen de kans om te participeren in het project. “Wie wil, kan mee investeren in één van de twee te bouwen windturbines”, zegt Verhamme. “Dendermondenaren krijgen als eerste de mogelijkheid om in te tekenen op aandelen van de Eoly Coöperatie. Ze worden zo medeaandeelhouder en mede-eigenaar van de windturbine en hebben ze recht op een dividend op hun investering.”

Eoly is nu een informatieronde gestart om inwoners de kans te geven kennis te maken met alle gegevens. De vergunningsaanvraag loopt. Verwacht wordt dat de bouw van de windturbines over een jaar, als alle vergunningen in orde zijn, zou kunnen starten, in 2021.