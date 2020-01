Clown in opspraak na aangifte van aanranding van minderjarige jongen Nele Dooms

29 januari 2020

16u30 0 Dendermonde Een man, al jarenlang actief als clown op allerhande kinderfeestjes, wordt verdacht van zedenfeiten. Er loopt een onderzoek naar aanranding van de eerbaarheid op een jongen uit Dendermonde, minderjarig op het ogenblik van de feiten. Het misbruik zou de voorbije jaren plaatsgevonden hebben, maar kwam pas nu aan het licht. Daarop werd klacht ingediend tegen de man.

De clown in kwestie zou van feestjes een onvergetelijke ervaring maken, met goochelen, ballonplooien, suikerspin, popcorn en nog veel meer. Zo vermeldde de website die de ‘artiest’ moest aanprijzen. Maar die werd, net als het Facebookprofiel, deze week helemaal offline gehaald en is niet meer actief. Dat gebeurde nadat een Dendermondse jongen het voorbije weekend aan zijn ouders vertelde dat hij de voorbije jaren misbruikt zou zijn door de man. De ouders stapten daarop met hun zoon naar de politie om aangifte te doen tegen B.C.

“Van geen kwaad bewust”

Het slachtoffer kwam als dertienjarige in contact met de clown. “De voorbije jaren was er heel regelmatig contact, maar wij waren ons van geen kwaad bewust”, vertelt de aangeslagen mama, die anoniem wil blijven. “Wat we niet wisten, is dat onze zoon ondertussen misbruikt werd. Dat heeft een vijftal jaren geduurd. De jongste tijd zagen we veranderingen in zijn gedrag, ook schoolresultaten waren minder. Bij een gesprek drongen we aan om te vertellen wat er scheelde en dan kwam het allemaal naar buiten. Bleek dat onze zoon al lang onder druk werd gezet om te zwijgen.”

Na de aangifte eerder deze week, werd de man ondertussen verhoord door politie en onderzoeksrechter. Hij werd daarna vrijgelaten onder voorwaarden. Het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt tegen de man, maar wil verder geen commentaar geven om dat onderzoek niet te belemmeren. Het is niet duidelijk of er nog slachtoffers zijn.

Oproep

De mama van de jongen die nu aan het praten ging, wil een oproep doen. “Ik hoop dat als er nog slachtoffertjes zijn, die zich zeker melden”, zegt ze. “We zijn zo geschokt door dit voorval. Net wat je je kinderen absoluut wil besparen, is hier gebeurd. We zijn er niet goed van. Als nog slachtoffers zich melden, wordt de zaak alleen maar sterker.”

De man in kwestie wil zelf niet reageren en eerst het onderzoek zijn gang laten gaan. Hij wijst er wel op dat ‘elk verhaal twee kanten heeft’.