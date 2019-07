City Sounds en Eva vzw dekken Langste Veggietafel in Zomerbar Nele Dooms

15 juli 2019

16u30 5 Dendermonde De vzw City Sounds die voor een paar weken de pop-up zomerbar in de tuin van Huis van Winckel in het Dendermondse stadscentrum uitbaat, dekt er op zaterdag 20 juli de Langste Veggietafel.

City Sounds werkt hiervoor samen met Eva vzw, een groep vrijwilligers die het vegetarisme promoten en zoveel mogelijk mensen willen verleiden om plantaardig te eten. De Langste Veggietafel staat klaar vanaf 11 uur. Iedereen is welkom om gezellig mee de benen onder tafel te schuiven voor een vegetarische picknick of brunch. Deelnemers kunnen zelf eten meebrengen, of ter plaatse iets kopen bij het vegan eetkraam dat doorlopend open is. Ook dessertjes worden voorzien. City Sounds koppelt aan deze dag ook een historische stadswandeling. Die start om 14 uur. Gids van dienst is burgemeester Piet Buyse, zelf historicus. Om 15 uur start circusschool Sarakasi met een circusnamiddag. De avond wordt ingezet met DJ Eskill.