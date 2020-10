City Sounds brengt grootste comedy gebeuren naar Ros Beiaardstad: Het Fabriek wordt Captain Comedy Club Nele Dooms

13 oktober 2020

10u14 0 Dendermonde Het grootste comedy gebeuren in België. Dat brengt vzw City Sounds naar Dendermonde. Daarvoor toveren de organisatoren Het Fabriek in Baasrode, doorgaans discotheek maar in deze coronatijden al maanden bijzonder stil, om tot de Captain Comedy Club. Hosts van dienst zijn comedians Wouter Deprez, Lieven Scheire en Xander De Rycke.

“All things comedy” met full shows, line-up nights, live podcasts en comedy talks. Dat is wat bezoekers van Het Fabriek, aan de Fabrieksstraat in Baasrode, de komende maanden mogen verwachten. De Captain Comedy Club zal er tot december zijn intrek nemen. Dat wordt meteen een hele verandering voor Het Fabriek, die normaal een feestgelegenheid is maar waar nu sinds midden maart door de coronacrisis geen enkele activiteit meer plaatsvond.

Uitbater Dieter Mannaert is tevreden dat er toch opnieuw wat leven in de brouwerij komt, coronaproof wel te verstaan. “Ik stel maar wat graag Het Fabriek ter beschikking om de top van de comedy naar Dendermonde te halen”, zegt hij. “Ondernemen is jezelf heruitvinden en oplossingen voor je bedrijf zoeken in de huidige omstandigheden. De mensen hebben nu meer dan ooit nood aan een lach, om even alle zorgen te vergeten. Ik kijk er alvast zelf ook naar uit om eens goed te kunnen lachen.”

Het is de vzw City Sounds, dat momenteel volop bezig is met de uitbouw van het historische Bastion V tot cultuurzaal en in Dendermonde gekend als organisatoren van onder andere het succesvolle foodtruckfestival Boef, dat de Captain Comedy Club mee in handen neemt. Samen met comedians Wouter Deprez, Lieven Scheire en Xander De Rycke en hun managementkantoor Working Class Heroes. “We zijn er heel fier op dat we in deze niet zo evidente tijden het grootste comedy gebeuren in België naar Dendermonde halen”, zegt Tim De Vogel. “Deprez, Scheire en De Rycke zullen trouwens ook bevriende comedians het podium laten innemen. Denk maar aan Alex Agnew, Bart Cannaers, Jade Mintjens en onze eigen Dendermondse Amelie Albrecht.”

Met de Captain Comedy Club krijgen comedians weer een podium. “Deprez, Scheire en De Rycke zagen de voorbije maanden heel wat shows geannuleerd door het coronavirus”, zegt Diederik Vermeir. “Daarom nemen ze nu zelf het heft in handen. City Sounds is blij daar te mogen aan meewerken. Dit belooft zeker een succes te worden, want de eerste shows waren in een mum van tijd uitverkocht. De Captain Comedy Club zal dus openen met een uitverkocht weekend.”

De Captain Comedy Club start op 23 oktober. Alle shows starten telkens om 20 uur. Wie een ticket heeft, kan al vanaf 18 uur terecht in de club voor drinks en snacks. “We organiseren alles strikt volgens de gelende coronamaatregelen met aparte tafels voor maximum twee, drie of vier personen”, zeggen Vermeir en De Vogel. Het Fabriek bevindt zich aan de Fabrieksstraat in Baasrode. Info en reservatie: www.captaincomedyclub.be.