City Duatlon met zeshonderd deelnemers meteen schot in de roos Nele Dooms

27 september 2020

12u48 0 Dendermonde Een triatlon werd het niet, want zwemmen kon niet door de coronacrisis. Maar de City Duatlon die de Dendermondse triatlonclub 3MD zondag organiseerde, werd wel een groot succes. Ruim zeshonderd atleten verschenen aan de start.

Met dit sportevent was er nog eens flink wat leven in de brouwerij in het stadshart van Dendermonde. Vertrekken deden de atleten immers in de omgeving van de Groene Dender. Triatlonclub 3MD had er wel voor gezorgd dat alles coronaproof kon verlopen. Zo gebeurde vertrekken in fases en waren in de vertrek- en aankomstzone alleen atleten toegelaten en geen supporters. “Zowel de jeugdwedstrijd, 1/8ste wedstrijd en 1/4de duatlon verlopen vlekkeloos”, zegt Gert Veldeman van 3MD. “Iedereen moet zich ook aan de afspraken omtrent mondmaskers en social distancing houden. Maar we zijn vooral blij dat er weer een sportief evenement op de agenda van Dendermonde staat.”

De loopwedstrijden vonden plaats in het centrum van de stad. Fietsen gebeurde richting Appels en terug. Schepen van sport Nele Cleemput (CD&V) is opgetogen. “Ik ben heel tevreden over de vlekkeloze samenwerking tussen stadsbestuur en organisatoren om dit mogelijk te maken”, zegt ze. “Hiermee is Dendermonde weer een nieuw sportief evenement rijker dat onze stad als sportstad mee op de kaart zet.”