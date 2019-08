Circusscholen en -kampen blijven aan populariteit winnen: “We willen niet langer circus zien, maar wel zelf beleven” Nele Dooms

03 augustus 2019

09u44 14 Dendermonde Zomerkampen compleet volzet, extra circuslessen het komende jaar en een uitbreiding van de werking. Overal boomen de circusscholen. En Oost-Vlaanderen is daar geen uitzondering op. “Zelf circustrucs beleven is nog veel leuker dan er naar te kijken”, klinkt het. Al maakt een dagje meelopen op de circusschool het snel duidelijk: al die trucs zijn echt zo simpel niet!

Niet gaan kijken, maar zelf aan circus doen is hip, zoveel is zeker. Terwijl rondtrekkende circusgezelschappen tegenwoordig hun tenten moeilijk gevuld krijgen met publiek, blijken circuslessen dan weer wel helemaal in. Jongeren staan letterlijk en figuurlijk te springen om op een toegankelijke manier circustechnieken aan te leren. Zij kunnen terecht in verschillende circusateliers, verspreid over heel Vlaanderen. En Oost-Vlaanderen blijkt daar geen uitzondering op.

In onze provincie alleen al zijn zes circusscholen actief. In Deinze hebben ze Circodans, in Sint-Niklaas Circus Punt, in Ronse De Vliegende Mier en in Dendermonde Sarakasi. In Gent zijn Novaro’s Gentse Circusacademie en Circusplaneet actief. Ook bij die laatste, ondertussen zo’n 25 jaar bezig en indertijd bij de pioniers, kunnen ze meespreken over het groeiende succes en de stijgende belangstelling voor circuslessen en -initiaties. In tien jaar tijd zagen ze daar hun deelnemers zowat verdriedubbelen, tot meer dan duizend.

“De stijgende interesse is al een tijd aan de gang”, zegt coördinator Matthias Vermael. “Circusplaneet zet ook in op wijkwerkingen en ziet daardoor ook het aantal leden stijgen, omdat er acties zijn op verschillend locaties. Dat overheden overal steeds meer ondersteuning bieden aan circusinitiatieven heeft zeker ook te maken met de groei. Hoe meer middelen beschikbaar zijn, hoe beter het kan gaan. Maar natuurlijk begint alles bij kinderen en volwassenen die heel graag circustrucs willen leren. Dat is overal een gelijkaardig verhaal.”

Dat rondreizende circusgezelschappen het moeilijker hebben om volle tenten te lokken, komt niet omdat er geen interesse in circus meer is. Het is alleen een traditie die wat verdwijnt Matthias Vermael

“Dat rondreizende circusgezelschappen het moeilijker hebben om volle tenten te lokken, komt dus niet omdat er geen interesse in circus meer is”, benadrukt Vermael. “Het is alleen een traditie die wat verdwijnt, omdat er zoveel andere alternatieve circusactiviteiten en ander aanbod is. Denk maar aan straattheater en circusfestivals. Die lokken wel volk. En het geeft mensen de goesting om er ook zelf iets mee te doen.”

In Aalst komt er vanaf september zelfs nog een circusschool bij. Elke zomer is er in Aalst ook het circusfestival Cirk!, maar de stad wil nu ook zelf jonge artiesten gaan opleiden. Dat zal gebeuren in de voormalige kapel van het clarissenklooster aan de Sinte Annalaan. Het wordt de thuishaven van Studio CIRK!, de circuswerking van de stad. In dertig lessen ontdekken kinderen de kneepjes van het circusvak. Om de lessen te geven doet Aalst beroep op circusschool Sarakasi uit Dendermonde, al dertien jaar actief. Ook daar merken ze duidelijk de stijgende interesse. Begonnen als een kleinschalig initiatief in Dendermonde, barst het momenteel uit zijn voegen. In haar thuisbasis in het vroegere Gildenhuis van Denderbelle kan Sarakasi de toeloop van geïnteresseerden amper aan. “Alles zit volzet”, zegt voorzitter Jeroem Van Keer. “We werken zelfs met wachtlijsten. Niet dat we niet meer belangstellende circustrucs willen leren, maar het ontbreekt gewoonweg aan voldoende gekwalificeerde lesgevers daarvoor.”

Nieuwe lessen inrichten

Sarakasi tekent dan ook voor een succesverhaal. De cijfers bewijzen dat. “In 2007 zijn we gestart met dertig leden. Ze kwamen samen in de turnzaal van het Heilige-Maagdcollege in Dendermonde”, vertelt administratieve kracht Katrijn De Bleser. “Amper drie jaar later, in 2010, waren er al vijftig cursisten en nog eens vier jaar later, in 2014, tachtig. Dat jaar waren er ook vier sportkampen die nog extra kinderen lieten kennismaken met de circusschool. Gestaag bleef het ledenaantal groeien met in het werkjaar 2017-2018 128 leden. Het voorbije jaar kreeg Sarakasi pas echt een enorme boost: we tellen nu bijna 170 leerlingen.”

Die boost zorgt ervoor dat er vanaf september extra nieuwe lessen ingericht worden. “De voorbije jaren breidde het aanbod al uit voor kleuters en volwassenen”, zegt Van Keer. “Nu krijgen de kleuters nog aparte groepen en komen er ook specialisatiecursussen aan. Eenwieleren onder de knie krijgen bestond al. Daar komen nog acrobatie en jongleren bij. Dit alles maakt dat er bij Sarakasi wekelijks achttien lessen zullen plaatsvinden, in plaats van de dertig vorig werkjaar.”

Zomerkampen volzet

De zomerkampen die Sarakasi momenteel organiseert zijn allemaal volzet. Enthousiaste kinderen leren trucs in linten en met de hoepel, jongleren en acrobatie. Het evenwicht bewaren op een grote bal of rollende ton, fakkels de lucht in houden, de diabolo hanteren en zweven op trapezes,... het komt allemaal aan bod. Voor de deelnemertjes lijkt het ondertussen de meest evidente zaak van de wereld als wij hen bezoeken. Maar hoe simpel het ook lijkt, het blijkt veel moeilijker dan dat. Dat ondervinden we als we zelf eens proberen tijdens een bezoekje aan het sportkamp. “Het komt aan op oefenen en blijven oefenen”, zeggen lesgevers Justien De Backer en Lars Van Cauter. “De lessen starten steevast met op een speelse manier kennismaken met het materiaal en vervolgens technieken onder de knie krijgen. Talent is van ondergeschikt belang bij circus, het komt aan op volharding. En dat hebben al onze kinderen in zich. Proberen, nog eens proberen, zuchten maar toch opnieuw ervoor gaan. Het is dat wat ervoor zorgt dat iemand circustrucs onder de knie krijgt.”

De achtjarige Femke is alvast erg gemotiveerd. Ze kiest met plezier voor een circuskamp. “Hier kan je veel meer verschillende dingen doen dan op een ander kamp”, zegt ze. “Niet gewoon maar voetballen of spelletjes spelen. Er is hier zoveel echt circusmateriaal voorhanden. Ik zit graag op de trapezes en ik vind het ook superleuk om op stelten en op een grote bal te lopen. Dat ziet er moeilijk uit, maar na genoeg oefenen is het eigenlijk heel gemakkelijk.”

Ook de elfjarige Arne is enthousiast over de lessen. “Ik heb verschillende hobby’s gehad, maar niets vond ik echt leuk”, zegt hij. “Tot ik bij Sarakasi terechtkwam. Eerst maakte ik kennis met de verschillende circustechnieken en eigenlijk vind ik ze bijna allemaal leuk. Eénwieleren ligt me het beste, ik ben me er dan ook wat in gaan specialiseren. Circus is gewoon leuk, maar je moet wel veel oefenen. Misschien is dat nog het leukste: je kan ook thuis altijd oefenen als je zin hebt en als je dan terug in het circusatelier komt, schotelt de lesgever wel een nieuwe uitdaging voor.”

Bij Sarakasi hebben ze zo hun argumenten om het succes te verklaren. “Mensen willen niet langer circus zien, maar het zelf beleven, zelf ontdekken, zelf kunnen”, zegt Van Keer. “Dat actief zijn en vanalles zelf doen, trekt aan. Circuslessen zijn bovendien goed voor je lichamelijke ontwikkeling en geestelijke ontspanning. Niet alleen voor jong, maar zeker ook voor ouder. Je kan gerust op je vijftigste nog circus leren.”