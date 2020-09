Circus Barones hervat toch tournee en slaat tenten op op Groene Dender Nele Dooms

03 september 2020

13u50 2 Dendermonde Circus Barones uit Dendermonde is dan toch weer op tournee vertrokken. Een eerste stop maakt het gezelschap in de eigen thuisstad. De tenten staan tot 6 september opgeslagen op de Groene Dender.

Midden de zomervakantie kondigde Circus Barones nog een vervroegde winterstop aan. De strenge coronamaatregelen maakten het voor het circusgezelschap onmogelijk om voorstellingen rendabel te houden. Bovendien hadden burgemeesters in verschillende gemeenten beslist dat geplande voorstellingen toch niet mochten plaatsvinden. Voor het circus, dat al twintig jaar naam en faam heeft opgebouwd in Vlaanderen, leek er niets anders op te zitten dan alles “on hold” te zetten.

Met een versoepeling van de coronamaatregelen, waardoor voorstellingen binnen weer voor 200 personen mogen in plaats van 100, komt Circus Barones nu terug op de eerdere beslissing. Het gezelschap trekt opnieuw haar tournee “The Greatest Show” op gang. “Die was met een gloednieuw programma uitgewerkt voor 2020", zegt directeur Richard Korttnig. “Het is een wervelende show waarin Ringmaster Patat het publiek op een humoristische manier meeneemt langs verschillende acts. Samen met internationale artiesten wordt een boeiende en gevarieerde show gepresenteerd, waarin acrobatie, dierendressuur en clownerie hun plaats hebben. Ook zang en dans zijn aanwezig om het publiek in vervoering te brengen en te ontroeren.”

De circustent heeft Barones ingericht volgens alle veiligheidsmaatregelen. Per voorstelling kunnen er maximum 200 toeschouwers naar binnen. Er zijn shows op vrijdag 4 september om 18 en op zaterdag 5 en zondag 6 september, telkens om 11 en om 15 uur. Liefhebbers kunnen gerecht op de Groene Dender, tussen Kasteelstraat en Papiermolenstraat in Dendermonde. Info: www.circusbarones.com.