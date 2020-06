Cinema Albert telt af naar heropstart: “Met vier keer scherper beeld en... popcorn!” Nele Dooms

23 juni 2020

Dendermonde Na maanden lockdown kan het aftellen voor Cinema Albert naar een heropening beginnen. Zaakvoerder Philip Cleynens kondigt een nieuw tijdperk aan. "Met vier keer scherper beeld en, op algemeen verzoek, popcorn", zegt hij enthousiast.

Cinema Albert, aan de Sint-Gillislaan in Dendermonde, kan bogen op ruim honderd jaar geschiedenis en is één van de oudste, én kleinste, bioscopen van ons land. De coronacrisis hakte er de voorbije maanden hard in. Nooit eerder was de Dendermondse bioscoop gesloten, op een verbouwing van amper drie weken tijd na. Voor zaakvoerder Philip Cleynens kan het dan ook niet snel genoeg 1 juli zijn, wanneer de bioscopen van de Nationale Veiligheidsraad de deuren weer mogen openen.

Om af te tellen heeft Cinema Albert een promofilmpje klaar gemaakt. Dat kondigt een nieuw tijdperk aan. “Daar is het tijd voor na 100 jaar cinema in Dendermonde en een lockdown”, zegt Cleynens. “We hebben onze technologie vernieuwd, zodat we vier keer scherper beeld dan tot nu toe het geval was kunnen aanbieden. En op algemene vraag zal er voortaan toch popcorn bij ons te verkrijgen zijn.”

Ook het speelschema van te vertonen films is al klaar voor de heropstart. Vanaf 1 juli spelen ze in Cinema Albert Escape from Pretoria, I Still Believe, Spike en de Magische Steen, 1917, Big Trip en The Outpost. Wie wil komen kijken, kan reserveren per bubbel. “Liefhebbers kiezen hun zetels en het reserveringsprogramma houdt vervolgens automatisch voldoende ruimte er rond vrij voor andere bezoekers”, legt Cleynens uit.

Info: cinema-albert.be.