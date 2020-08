Cijfers corona in AZ Sint-Blasius weer naar beneden Nele Dooms

20 augustus 2020

14u16 1 Dendermonde Voor de volgende dag op rij vertonen de coronacijfers in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde een dalende trend.

In het Dendermondse ziekenhuis is momenteel slechts één patiënt die besmet is met het coronavirus opgenomen. Een dag eerder waren dat er nog twee. Maar één van hen was voldoende hersteld, zodat die het ziekenhuis mocht verlaten en dus weer naar huis kon. Nieuwe patiënten dienden zich niet aan. Er werden ook geen patiënten opgenomen die symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertonen maar waarvan de testresultaten nog niet gekend zijn. Er deden zich de voorbije dagen ook geen overlijdens voor.