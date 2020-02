Ciara slaat toe in regio: dak waait van woning in Dendermonde, straat ligt bezaaid met isolatiemateriaal Koen Baten

09 februari 2020

13u12 110 Dendermonde In Dendermonde en omstreken zijn de eerste schadegevallen door de windstoten al opgemeten. In de Dammenlaan is vanmiddag een dak van een woning gewaaid. De brandweer van Dendermonde kreeg de eerste oproep om 8 uur vanmorgen, en moest sindsdien al tientallen keren uitrukken voor kleine problemen. Ook in Hamme en Zele werden al schadegevallen vastgesteld.

Storm Ciara heeft in de regio rond Dendermonde her en der al schade aangericht. De zwaarste schade is waar te nemen in Dendermonde op de Dammenlaan. Daar waaide rond 15.30 uur vanmiddag een dak van een woning. Deze kwam gevaarlijk los te hangen. Op het dak waren ook enkele zonnepanelen gevestigd die het dak nog wat vast hielden. De isolatieplaten en het materiaal kwam op de rijbaan terecht en op verschillende opritten van de aanpalende woningen. Op het eerste zicht werd er hierdoor geen extra schade aangericht.

De brandweer van Dendermonde is ter plaatse om de gevaarlijke situatie op te lossen. De politie heeft de straat afgesloten en het verkeer moet er plaatselijk rondrijden. Er vielen geen gewonden door het incident. Ook in Lebbeke ter hoogte van het kerkhof werd een deel van een dak vernield.

Op het Grootzand in Grembergen kwamen enkele metaalplaten aan een woning los. Die moesten door een ploeg van de brandweer verwijderd worden opdat ze niet zouden vallen. Er ging ook al roofing vliegen en er waren meldingen van takken op de rijbaan.

Ook in Hamme en Moerzeke voerde de brandweer al enkele interventies uit. In de Veldstraat in Hamme slingerde een bak gevaarlijk aan een kraan. In de Hebbestraat in Moerzeke brak een houten constructie af van een woning die gerenoveerd wordt. Ook hier kwam de brandweer ter plaatse om in te grijpen.