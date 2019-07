Chiro Ommekaar blaast 35 kaarsjes uit en maakt werk van uitbreiding Nele Dooms

Met een gezellig tuinfeest, allerlei spelen en een fototentoonstelling vierde Chiro Ommekaar van Vlassenbroek in Baasrode haar 35-jarig bestaan. Leden en oud-leden waren allemaal welkom zondagnamiddag om uitgebreid te feesten. Zo pakte de jeugdvereniging uit met een pak foto’s uit de oude doos om de geschiedenis van 35 jaar Chiro Ommekaar te illustreren. “En omdat er geen Chiro bestaat zonder spelletjes, hebben we ook een ganse spellenmarkt op het programma staan”, zegt leidster Joy Delacourt. “Van eendjes vangen, kegelen tot kubben, het kan allemaal. Bezoekers kunnen zich bovendien te goed doen aan een dessertenbuffet, allemaal vers gemaakt door de leiding. In de tuin zijn er zomerse drankjes.” Net in het jubileumjaar maakt Chiro Ommekaar bovendien werk van een uitbreiding van haar lokalen. De parochiezaal van Vlassenbroek wordt daarbij, onder andere met steun van subsidie van het Dendermondse stadsbestuur, uitgebreid. “Een extra lokaal en een dakterras zullen onze werking zeker ten goede komen, want onze accommodatie was te krap geworden”, klinkt het.