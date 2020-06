Chefs For Charity koken Dinner for Hope voor Blijdorp en vzw Eindelijk Nele Dooms

11u08 3 Dendermonde Normaal gezien zouden de Chefs For Charity op Pinkstermaandag de ziel uit hun lijf koken voor zo’n 250 gasten en daarmee geld inzamelen voor het goede doel, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. In de plaats zorgen ze er voor dat het personeel van Blijdorp en vzw Eindelijk lekker kan eten.

Met Chefs for Charity koken de chefs van restaurants ’t Truffeltje, Da Vinci, Kokarde, Cinémangé en Hof ter Velden voor het goede doel. Een eerste editie op paasmaandag vorig jaar werd een groot succes. Gasten zagen de chefs live aan het werk en Hangar 45 in Baasrode en de benefiet met gastronomische maaltijd leverde 16.550 euro op voor het goede doel.

Een vervolg moest er dit jaar komen, opnieuw op Paasmaandag. Door de coronacrisis werd dit aanvankelijk uitgesteld naar Pinkstermaandag, maar uiteindelijk moest ook dat geannuleerd. Er wacht nu meteen een Chefs For Charity op Paasmaandag 5 april 2021.

“Maar zomaar bij de pakken blijven zitten, is niets voor ons”, zegt Didier Van Autrève van Chefs For Charity. “We beslisten een ‘Dinner for Hope’ in elkaar te boksen en zo ons steentje bij te dragen voor de zorg in deze uitdagende tijden voor iedereen. We verwennen in totaal 237 mensen van Blijdorp en vzw Eindelijk met een heerlijk 3-gangendiner.”

De chefs konden rekenen op hun trouwe sponsors om er een heerlijk menu van te maken. Dat omvatte onder andere bloemkoolsoep met buikspek, kip met aardappel en worteltjes en erwtjes en panne cotta van kokos met aardbei en chocola.