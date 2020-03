Chef Didier neemt tijd om te herbronnen: Flammazien dooft barbecuevuren en wordt pop-up Fleems Nele Dooms

06 maart 2020

10u32 0 Dendermonde Flammazien, het grilrestaurant met Didier Van Autrève achter de Oklahoma Joe barbecue, dooft het vuur. De chefkok gaat zich herbronnen, met reizen naar het buitenland om er inspiratie op te doen voor nieuwe gerechten. Maar er zal het komende jaar wel nog lekker gegeten kunnen worden in het pand. De mannen achter de succesvolle pop-up Heems aan de Grote Markt starten er immers “Fleems”. En Didier die blijft ondertussen ook catering met barbecue aan huis doen.

Flammazien, gelegen vlakbij het Heldenplein in de Brusselsestraat in hartje Dendermonde, groeide de voorbije zes jaar uit tot een begrip in de stad. Didier Van Autrève bouwde in 2014 zijn toenmalige broodjeszaak om tot restaurant Flammazien met een uniek concept. Letterlijk elk gerecht op de kaart wordt er op de barbecue bereid. Didier staat daarvoor aan de vuren van zijn Oklahoma Joe, die dankzij de eik en beuk waarmee gestookt wordt een unieke smaak aan elk recept geeft. Het werd het handelsmerk van de Dendermondse horecazaak. Met succes, want het leverde na drie jaar al mooie scores op in de Gault&Millau.

Maar na zes jaar dooft Didier de vuren van zijn Flammazien. De chefkok neemt een sabbatjaar. “Al wordt dat geen jaar om stil te zitten niets doen”, zegt hij. “Het plan is om de wereld rond te trekken om me te herbronnen. Ik wil wat landen bezoeken, zoals Argentinië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Die reizen moeten me inspiratie geven voor nieuwe gerecht. Ik ga op zoek naar nieuwe culinaire trends, die we nadien hier in Dendermonde gaan introduceren.”

Dat de barbecuevuren bij Flammazien doven, betekent echter niet dat er het komende jaar niet lekker zal kunnen gegeten worden. Willem Vervaet, Pieter Meyers en Brent Reper zullen er een jaar lang een pop-up restaurant neerzetten. In de zomer van 2018 deden ze dat al eens in een pand aan de Grote Markt en boekten toen gigantisch succes met pop-up restaurant Heems. Aan het Heldenplein wordt dat nu “Fleems”. “Hiermee willen we het succes van op de Grote Markt nog eens over doen”, zeggen de drie chefkoks. “Heems wordt dus Fleems, maar wel met een aangepast concept. We gaan deze keer geen foodsharing aanbieden, maar wel een uitgebreidere kaart met onder andere een menu tot 5 gangen. De ongedwongen sfeer en het enthousiasme van een paar jaar geleden aan de Grote Markt houden we natuurlijk wel aan.”

Tussen het reizen door, zal ook Didier zelf overigens blijven koken. Zijn catering met barbecue aan huis blijft hij voortzetten. “Bedoeling is dat nog wat uit te breiden met een Flammazien-catering, met eten van wat hoger niveau voor exclusieve feesten op locatie.”

Wie voor de sluiting van Flammazien, graag nog eens bij Didier Van Autrève wil gaan smullen, moet snel zijn. Dat kan nog tot zaterdag 14 maart. Reserveren kan via www.flammazien.be.