Chaos van fietsen op kerkplein zorgt voor veel ergernissen: stad zoekt oplossing

10 september 2019

17u11 0 Dendermonde De tientallen en tientallen fietsen die dagelijks het Onze-Lieve-Vrouwkerkplein in Dendermonde sinds de start van het nieuwe schooljaar inpalmen, zorgen voor ergernissen bij inwoners van de stad. De fietsen, kris kras door elkaar, zorgen voor een chaotische aanblik in de schaduw van de grote dekenale kerk. “We gaan op zoek naar een oplossing om hier een halt aan toe te roepen, in overleg met politie en scholen”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA).

Een fraai zicht is het inderdaad allerminst. Moet het kerkplein in hartje stad normaal gezien wat rust bieden en het uitzicht op de achterliggende grote dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk versterken, dan trekken momenteel tijdens schooldagen een massa fietsen de aandacht. Ze staan lukraak door elkaar, verspreid in groepen over het hele kerkplein, met hier en daar wat omgevallen fietsen als kers op de taart. Voorbijgangers ergeren zich te pletter aan de chaos.

De meeste fietsen blijken afkomstig van scholieren van het Oscar Romerocollege, dat rond het kerkplein verschillende campussen heeft. De jongeren kiezen er blijkbaar liever voor hun fietsen in open lucht aan de kerk te zetten, in plaats van de fietsenstallingen die de school aanbiedt. Daar werd al rond gesensibiliseerd en in het schoolreglement werd zelfs het gebruik van de fietsenstallingen opgenomen, maar bij heel wat studenten brengt het geen zoden aan de dijk.

Omdat het bij heel wat inwoners van Dendermonde ergernissen veroorzaakt dat het kerkplein dagelijks zo’n chaotische aanblik biedt, gaat het stadsbestuur op zoek naar een oplossing. “Ik begrijp de frustraties van omwonenden en bezoekers van de stad. Dit is allesbehalve een mooi zicht”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans. “De school verzekert ons alleszins dat er voldoende fietsenstallingen aanwezig zijn voor al hun scholieren. Alleen gebruiken een groot deel jongeren die dus blijkbaar liever niet. We gaan dan ook met de school in overleg om te bekijken hoe we de scholieren daar toch meer kunnen toe aanzetten.”

De fiets stallen op het kerkplein is niet verboden en dus kan de politie ook niet optreden tegen de chaos. “Bovendien zijn niet alle fietsen afkomstig van studenten”, zegt Meremans.” Er zijn ook bewoners die even de fiets op het kerkplein stallen om een boodschap in de buurt te doen. We moeten ervoor zorgen dat zij dat in de toekomst ook nog kunnen en maatregelen tegen de chaos daar dus op aanpassen. Natuurlijk mikken we eerst op sensibiliseren van de scholieren, maar als dat uiteindelijk geen soelaas brengt, zullen er toch hardere acties volgen.”

Eén van de denkpistes is om het kerkplein officieel de bestemming “park” te geven. Dan is fietsen stallen op die site automatisch verboden. “We kunnen dan van de gelegenheid gebruik maken om het kerkplein effectief ook nog aantrekkelijker aan te leggen en te verfraaien”, zegt Meremans. “Bovendien willen we bekijken of er dan ook geen fietsenstalling in deze omgeving kan komen. We moedigen steeds meer de mensen aan om zich met de fiets te verplaatsen, dan moeten we er voor voor zorgen dat ze die fiets op een deftige manier kwijt geraken.”