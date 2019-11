Centrum België stelt nieuw Driegesternte voor carnavalswereld aan Nele Dooms

07 november 2019

De carnavalsvereniging Centrum België van Dendermonde heeft een nieuw Driegesternte verkozen. Dat zijn de hoogste vertegenwoordigers van de carnavalswereld. De aanstelling gebeurde in feestzaal Hof Ter Meyghem in Oudegem. Kersverse prins van het Driegesternte is Dirk Severin. Als Boer is Arja Severin verkozen. Jonkvrouw is Paul Van der Winderen. Centrum België trekt met de verkiezing en een heuse Pronkzitting traditiegetrouw het nieuwe carnavalsjaar op gang. De traditie is ondertussen bijna twintig jaar oud. “Honderden carnavalisten namen hieraan deel”, zegt Albert De Bock van Centrum België. “Onze vereniging is een vaste waarde geworden in de regio en in het buitenland. Onze missie is het carnaval promoten en vriendschapsbanden tussen carnavalisten versterken.”