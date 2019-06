Celstraf met uitstel voor hardleerse bestuurder, die toch rijdt ondanks rijverbod Koen Baten

11 juni 2019

15u07 0 Dendermonde V.G. moest zich dinsdag voor politierechter Peter D’hondt verantwoorden nadat hij voor de zoveelste keer achter het stuur was betrapt terwijl hij een verval tot sturen had gekregen bij een vorige veroordeling. De feiten vonden plaats in maart 2018. Hij werd betrapt door een positieve ANPR-hit van de politie.

De man wist heel goed dat hij niet mocht rijden en besefte dat hij opnieuw een stommiteit had begaan. V.G. moest ergens naartoe, een kilometer ver van waar hij woont. Het was enorm hard aan het regenen, en zijn buren konden hem niet helpen. Daarom nam hij zelf de auto die in de garage stond. De man zelf had al meerdere keren een rijverbod gekregen, maar blijkt de regels duidelijk naast zich neer te leggen. “Het was bijzonder stom”, aldus de beklaagde. “Ik zal nu nooit meer achter het stuur kruipen.” Zijn advocaat liet ook weten dat er intussen afstand gedaan was van de wagen en deze zich niet meer in het verkeer zou begeven. Hij kreeg een gevangenisstraf van een jaar met uitstel, een geldboete van 4.000 euro, twee jaar rijverbod en moet bovendien alle examens opnieuw afleggen. “Als ik je nu nog terug zie dan steek ik je in de gevangenis”, besloot D’hondt.