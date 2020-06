CC Belgica zet hele zomer lang in op openlucht cinema Nele Dooms

23 juni 2020

14u15 3 Dendermonde Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde zet de komende zomervakantie wekenlang in op openlucht cinema. Elke week wordt een andere locaties uitgekozen, verspreid over Groot-Dendermonde, om een bijzondere film te vertonen.

Voor haar openlucht cinema kiest CC Belgica voor recente filmklassiekers uit de Europese cinema. Elke locatie is ruim genoeg, zodat iedereen coronaproof van de film kan genieten. Het project loopt van 6 juli tot 24 augustus, elke maandag. De toegang opent telkens om 19.30 uur. De filmvertoning start om 20 uur.

Op maandag 6 juli bijt ‘Round Midnight’ de spits af. Liefhebbers kunnen dan terecht op de parking aan de Honky Tonk Jazz Club, aan de Leopoldlaan in Dendermonde. Op 13 juli is ‘Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain’ te zien. Dat gebeurt op het terrein aan Gemeentelijke Basisschool De Appelbloesem, aan de Heirstraat in Appels. Op 20 juli is ‘Dolor y Gloria’ aan de beurt. Kijken kan dan van in de tuin van Huis Van Winckel, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Nog in juli, op 27 juli, volgt nog ‘Call me By your Name’. Die prent is te zien aan het Scheepvaartmuseum, aan de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode.

De maand augustus start op 3 augustus met ‘Sorry We Missed you’. Liefhebbers kunnen dan terecht aan de sporthal van Oudegem aan de Ouburg. Op 10 augustus wordt ‘Lazzarro Felice’ getoond. Deze vertoning vindt plaats tussen de wijnranken van Caves de France, aan het Opstalplein in Schoonaarde. Op 17 augustus is het de beurt aan ‘Bohemian Rhapsody’, deze keer op de terreinen van Jeugd Zonder Dak, aan de Torrestraat in Dendermonde. Afsluiten gebeurt met ‘Bad Boys for Life’ op 24 augustus. Deze film is te zien op de site van volkskunstgroep Reynout, aan de St. Elooistraat in Grembergen.

Info: www.ccbelgica.be/nl/programma/zomercinema.