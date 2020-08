CC Belgica vult seizoen anders in: cultuuraanbod per twee maanden en aangepast zaalplan Nele Dooms

21 augustus 2020

14u51 1 Dendermonde Het cultuurseizoen zal er dan wel anders uitzien, Cultuurcentrum Belgica gaat er toch voluit tegenaan om voorstellingen te kunnen aanbieden. “Binnenkort kunnen we mensen opnieuw ontvangen en daar zijn we blij om”, zegt directeur Bart Van den Broucke.

“Het seizoen zal dit jaar anders dan anders kleuren, maar daarom niet minder kleurrijk”, maakt Van den Broucke zich sterk. “We plooien ons, herpakken ons en passen aan. Want cultuur helpt wel degelijk in deze soms onwerkelijke tijden. Net daarom starten we met goede moed een nieuw cultuurseizoen, maar wel in aangepaste versie.”

CC Belgica zal geen volledig seizoensaanbod lanceren, maar kiest ervoor om per twee maanden een aanbod te updaten en in reservatie te brengen. “Op die manier kunnen we goed inspelen op de vele veranderingen en iedereen ontvangen in alle veiligheid”, klinkt het.

Reserveren voor voorstellingen in september en oktober kan vanaf woensdag 3 september om 13 uur. Dat kan online, maar ook via de ticketbalie. Betalen moet pas later, als zeker is dat de voorstelling effectief kan doorgaan.

De zaal van het cultuurcentrum kan niet met volledige bezetting ingevuld worden. Volgens de maatregelen van de regering geldt er een publieksbeperking, zodat de nodige afstand gegarandeerd kan worden. “Net daarom is snel reserveren erg belangrijk”, zegt Van den Broucke. “We leggen wel een reservelijst aan, in het geval uitbreiding mogelijk is.”

Gebruik maken van de vriendenpas, die recht geeft op kortingen en ander voordelen, zal dit jaar niet kunnen. “De fluctuerende capaciteitsbeperkingen maken het voor ons dit seizoen onmogelijk om een vriendenpas aan te bieden”, legt Van den Broucke uit. “We kiezen ervoor dat de weinige zitjes die we kunnen aanbieden door iedereen op hetzelfde moment te reserveren zijn. Wie al een vriendenpas kocht, krijgt zijn centen terug.”

CC Belgica garandeert voor het komende cultuurseizoen ‘veiligheid op elk moment’. Een uitgekiend circulatieplan is uitgewerkt, handgel is ter beschikking, mondmaskers zijn verplicht en een aangepast zaalplan wordt ingevoerd met afstand tussen de bubbels. Het aanbod voor september en oktober is te vinden op www.ccbelgica.be vanaf 31 augustus.