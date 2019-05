CC belgica stelt nieuw seizoen voor Nele Dooms

24 mei 2019

16u52 3 Dendermonde Met ‘Primeur 19-20' stelt Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde op woensdag 29 mei haar programmatie voor het nieuwe seizoen voor. Dat gaat gepaard met een resem activiteiten en workshops.

Bezoekers kunnen onder andere een demo zang volgen, hun eigen hologram maken en de backstage van het theater ontdekken. Ook een fotoshoot op de Walvis, één van de populairste wagens van Katuit, is mogelijk. En wie wil, kan genieten van cabaret en circus. Natuurlijk valt er ook te ontdekken welke artiesten en voorstellingen het komende seizoen hun opwachting maken in CC Belgica. De nieuwe seizoensbrochure is helemaal klaar. ‘Primeur 19-20' betekent meteen ook de opening van de zomerbar Le Jardin Creole, in de tuin van Huis Van Winckel. BLOW 3.0 treedt er op om 21 uur. Primeur 19-20 start al vanaf 16 uur. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Vooraf in schrijven is wel aangewezen. Info: www.ccbelgica.be.