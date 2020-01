CC Belgica doet Circus Katoen optreden in kerk van Keur Nele Dooms

14 januari 2020

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde heeft Circus Katoen uitgenodigd voor een voorstelling. Die zal plaatsvinden op zaterdag 18 januari in de kerk van de wijk het Keur. Met 18 zware zakken zand spelen en smijten ze bij Circus Katoen. Naar elkaar en op elkaar. Het publiek krijgt “geflipte en hilarische constructies” te zien in een fascinerende choreografie. De spectaculaire voorstelling begint om 19 uur. De Sint-Jozefarbeiderkerk bevindt zich in de Ommegancklaan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 14 euro. Info en reservatie: www.ccbelgica.be of 052/20.26.26.