Carnavalsgroep Mikkadoos gaat met eerste prijs lopen Nele Dooms

02 maart 2020

10u41 9

Carnavalsgroep De Mikkadoos is erin geslaagd om met de eerste prijs van Dendermonde carnaval te gaan lopen. Van alle Dendermondse carnavalsverenigingen waren zij diegene die de meeste punten van de jury kregen. De Mikkadoos hadden dan ook uitgepakt met mooie kostuums in de Dendermondse kleuren rood en wit en met een prachtig uitgewerkte wagen. Daarop was een grote Kalleke Step te zien die nieuwe kleren krijgt. Thema was dan ook ‘Grat in ‘t Nief’. “We zijn heel blij met deze eerste prijs”, zeggen Tim Buggenhout en Sven De Proft. “Er is heel wat energie gestoken in onze wagen en onze kostuums. Het is altijd leuk als dat gewaardeerd wordt. Ondertussen kijken we al volop uit naar carnaval volgend jaar. Ook daarvoor hebben we al een thema in gedachten, maar dat blijft voorlopig nog geheim.” Op de tweede plaats eindigden De Jimmyniekes. De derde plaats was weggelegd voor Dweis.