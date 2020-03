Carnavalisten vieren dubbel zo groot feest na afgelaste editie van vorig jaar Koen Baten

01 maart 2020

18u54 4 Dendermonde In Dendermonde dit jaar geen vuiltje aan de lucht om carnaval af te schaffen. Geen stormwind, geen regen en heel wat volk dat de straat op kwam om naar de stoet te kijken. Na de editie van vorig jaar die niet kon doorgaan door omstandigheden, vierden de carnavalisten dit jaar dubbel en dik feest en werd er nog meer genoten. “We zijn er keihard voor gegaan dit jaar", klinkt het.

Het waren bijna de perfecte weersomstandigheden om carnaval te vieren. Tijdens de stoet die doorheen het centrum van de stad trok bleven het al die tijd droog en viel er geen druppel regen. De wind die er was werd met de glimlach onthaald, en de Dendermondse carnavalsgroepen hadden er duidelijk heel veel zin in na de gemiste editie van vorig jaar. “We willen niet meer te veel aan vorig jaar denken, maar zijn wel dolblij dat de stoet nu gewoon kon doorgaan. We hebben een jaar lang moeten wachten om onze praalwagens te tonen aan de stad, maar zijn bijzonder blij dat we dit jaar kunnen uitrijden", klonk het bij verschillende verenigingen.

De Dendermondse groepen had dit jaar opnieuw prachtige wagens gemaakt met verschillende thema’s. Uiteraard kwam hier ook de vooruitblik naar het Ros Beiaard in voor. De Mikkadoos, al jaar en dag vaste waarde in de stoet, besloten dat het tijd was om een gloednieuw kostuum te maken voor Kalleke Step. “Met onze wagen en een stikmachine willen we dit jaar een nieuw kostuum maken voor Kalleke Step. We vonden dat hij in een nieuw kleedje mocht gestoken worden voor het Ros Beiaard”, klinkt het bij de groep. “We hadden er enorm veel zin in en keken er enorm naar uit. Het was een geweldige stoet, met prachtige weersomstandigheden en daar zijn we heel blij om”, klinkt het.

De Jimmyniekes brachten dit jaar een thema over muziek. Een van hun leden werd afgebeeld als de Voice van Deiremonne. Zij zongen en dansten er op los. DKV Dweis bevond zich in het water. Ook de andere groepen brachten heel wat leuke thema’s.

Geschiën en Getraad, een van de laatste nieuwe carnavalsgroepen in Dendermonde stak dan weer de draak met Aalst carnaval. “Zij raakten dit jaar hun Unesco erkenning kwijt, en daar moesten we toch de draak mee steken", klinkt het bij de groep. “Het is de speelse rivaliteit tussen Dendermonde en Aalst dat we naar voren willen brengen, en er op een leuke manier mee spotten.” Opvallend detail, ze deden dit ook met een uniform van de joden. “Dit is eerder ludiek bedoeld. We willen hiermee zeker geen reactie uitlokken of verkeerd overkomen. We vinden ook dat er met alles mag gelachen worden", aldus de groep.

In het centrum was er heel wat volk aanwezig om de stoet te bewonderen. Op verschillende plaatsen waren heel wat kinderen verkleed en genoten ze duidelijk van de wagens.