Carlos Koffie lanceert Ros Beiaard-koffie: “Intens en sterk karakter zoals ‘t Peird zelf” Nele Dooms

01 oktober 2019

15u27 5 Dendermonde Wie op een aangename manier wil aftellen tot de Ros Beiaardommegang op 24 mei 2020, kan dat voortaan bij een lekkere tas Ros Beiaard-koffie. Carlo Lynneel en dochter Bo van Carlos Koffie uit Baasrode lanceerden het zwarte goud zopas naar aanleiding van de Internationale Dag van de Koffie. “Duurzaam, intens en met een sterk karakter, net zoals ons Ros Beiaard”, klinkt het.

De nieuwe unieke koffie komt er net in een feestjaar voor Carlos Koffie, gevestigd aan de Steenkaaistraat in Baasrode. De koffiebranderij bestaat 25 jaar. De basis werd gelegd door Carlo Lynneel (62). “Al was ik eigenlijk biotechnieker”, vertelt hij. “Ik was aan de slag bij onder andere Douwe Egberts en Melitta om hun machines te herstellen. Maar ik ben er helemaal dol op koffie geworden en raakte danig gepassioneerd. Het waren enkele artisanale koffiebranders die me uiteindelijk enthousiast maakten om zelf met koffiebonen iets te gaan doen. Zo is Carlos Koffie geboren. In ons tuinhuis dan nog wel. Ik brandde de koffiebonen in Wallonië en verpakte ze in ons tuinhuis, om ze van daaruit te verdelen.”

Carlos Koffie was evenwel niet de oorspronkelijke naam. “De koffiebranderij heette in het begin ‘Carlos Café’. Zuid-Amerikaans getint, duidelijk, kort en krachtig”, zegt Carlo. “Wisten wij veel dat er in Merchtem ook echt een café bestond met dezelfde naam. De nachten dat wij zijn wakker gebeld door vrouwen die vonden dat hun echtgenoot te lang op café bleef hangen, zijn niet te tellen... We veranderden de naam dan maar in Carlos Koffie.”

Met de koffielepel

De smaak die Lynneel aan zijn koffie gaf, was duidelijk een schot in de roos, want de firma bleef de voorbije jaren gestaag groeien. Sinds 1998 is ze ondergebracht aan de Steenkaaistraat. Jaarlijks gaat er tot twaalf ton koffie naar buiten. Ondertussen draait ook dochter Bo (22) mee in de zaak. “De liefde voor koffie is me met de paplepel, of beter koffielepel, meegegeven”, zegt ze. “In plaats van een babysit te regelen, nam papa me gewoon in de bestelwagen overal mee naartoe. Dat ik nu de kans krijg om mee in de zaak iets te betekenen vind ik tof. Eens koffie in je aderen zit, laat het je niet meer los.”

Een vijftal soorten zitten er in het gamma van Carlos Koffie, allemaal ‘blends’, of mengelingen, van verschillende koffiesoorten om zo unieke smaken te verkrijgen. “We onderscheiden ons in ambachtelijkheid, kwaliteit én duurzaamheid”, stelt Carlo. “De bonen komen allemaal uit Zuid-Amerika en zijn allemaal van plantages aangesloten bij de Rainforest Alliance. Die biedt garanties dat het personeel en boeren op een correcte manier worden behandeld.”

Net dat engagement was ook voor het Ros Beiaardcomité belangrijk om met Carlos Koffie een samenwerking aan te gaan. “Dit is een heel mooi product, waar Dendermonde trots kan op zijn. We zijn overtuigd van het verhaal dat er achter zit en dus verdient dit het om aan ons Ros Beiaard gelinkt te worden”, zeggen burgemeester Piet Buyse en schepen van Lokale Economie Dieter Mannaert, die bij de voorstelling van de Ros Beiaard-koffie aanwezig waren.

Wie in november komt aanschuiven aan het stadhuis om tickets voor de tribunes op de Grote Markt bij de Ros Beiaardommegang te kopen, mag zich al zeker verwachten aan een lekkere kop Ros Beiaard-koffie. Carlo Lynneel, Carlos Koffie

Sterk karakter

Voor de smaak van de nieuwe Ros Beiaard-koffie lieten Carlo en Bo zich inspireren door, hoe kan het ook anders, het Dendermondse fiere Peird. “Dat is vurig, stampt tegen rotsen en probeert de verdrinkingsdood te overleven”, legt Carlo uit. “Een sterk karakter dus en dat is ook in onze koffie te vinden. We verkrijgen dit door een blend van vijf koffiesoorten. De smaak is heel intens.”

De Ros Beiaard-koffie is in verpakkingen van 250 gram, 2 kilogram en een halve kilogram te verkrijgen. Zelfs de verpakkingen zijn duurzaam: de buitenzijde gemaakt van groenteafval en de folie aan de binnenzijde van maïsbladeren, suikerriet en zetmeel. Schenken doet Carlos Koffie de lekkernij in honderd procent afbreekbare bekers. Liefhebbers zullen de koffie kunnen verkrijgen in enkele handelszaken in Dendermonde en bij Carlos Koffie zelf. “We willen er ook mee op evenementen staan”, zegt Carlo. “Wie in november komt aanschuiven aan het stadhuis om tickets voor de tribunes op de Grote Markt bij de Ros Beiaardommegang te kopen, mag zich alvast verwachten aan een lekkere kop.”