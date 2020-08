Captatieverbod breidt uit: ook geen water meer onttrekken uit waterlopen regio Dendermonde Nele Dooms

18 augustus 2020

15u15 1 Dendermonde Omdat door lange periode van droogte de standen van het grondwater veel te laag zijn, breidt het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in de provincie Oost-Vlaanderen uit. Daardoor valt nu ook Dendermonde in de regio van het verbod.

Het captatieverbod is uitgebreid naar ten zuiden van Leie en Schelde. De waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen bepaalt daarmee dat het verboden is om water te halen uit bepaalde waterlopen in deze regio. Ook in Dendermonde geldt daardoor een captatieverbod. Concreet gaat het om Baasrode, Oudegem, Schoonaarde, Sint-Gillis, Mespelare en Dendermonde-centrum. Het verbod is ingesteld op basis van advies van de droogtecommissie en recente metingen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor eigen vee dat buiten staat of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

