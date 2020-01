Cannabisplantage ontmanteld in centrum van Sint-Gillis-Dendermonde Koen Baten

14 januari 2020

20u49 134 Dendermonde In de Burgemeester Potiaulaan in Sint-Gillis-Dendermonde werd er dinsdagochtend een cannabisplantage opgedoekt door de civiele bescherming. De planten werden aangetroffen in een rijwoning die vroeger dienst deed als een winkel. De daders zijn spoorloos.

Over de handel die er gevoerd werd in het pand heerst veel onduidelijkheid. De politie en het parket zijn bezig met het onderzoek en willen voorlopig niet reageren. Hoeveel planten er net stonden in de woning is niet duidelijk, maar blijkbaar zou het toch om een aanzienlijke hoeveelheid gaan. Of de planten al geoogst waren is niet duidelijk.

Hoe de speurders de plantage op het spoor zijn gekomen is niet duidelijk. De buurtbewoners hebben er alvast niets speciaals opgemerkt. “Twee weken geleden was hier wel al eens een inval in de woning door de gerechtelijke politie", zegt een overbuur. “Ze hebben toen twee dozen meegenomen, maar sindsdien is het stil en gebeurde hier niets meer.”

Vanochtend was er plots wel weer beweging in het pand, van de civiele bescherming dit keer. Zij kwamen de plantage opdoeken. “Ik heb ze niets speciaal zien naar buiten brengen. Ik heb ook nooit iemand zien toekomen of vertrekken in de woning", klinkt het.

Op dit moment werden er nog geen arrestaties verricht in het onderzoek. De daders die de plantage hadden opgezet zijn vermoedelijk met de noorderzon verdwenen. Daarom heeft de politie alles laten opruimen. Het pand werd verzegeld net als de garage aan de woning. De woning deed vroeger dienst als handelspand, maar werd later verhuurd. Volgens de buren zouden er buitenlanders in verbleven hebben.