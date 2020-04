Cannabiskwekers genekt door waterlek nadat ze plantage achterlieten door coronamaatregelen Koen Baten

16 april 2020

17u59 60 Dendermonde Op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde heeft de politie en de civiele bescherming vandaag een middelgrote cannabisplantage ontmanteld. In het gebouw stonden een honderdtal planten in een zeer professioneel opgebouwde plantage. De kwekers hebben de plantage aan zijn lot overgelaten omdat ze de verplaatsing niet meer durfden te maken uit schrik om gepakt te worden omwille van de coronamaatregelen.



Een simpel waterlek door een slecht onderhouden plantage heeft de kwekers vanochtend genekt. Een autogarage naast het pand dat dienst deed voor de plantage merkte op dat zijn tuin onder water stond. Ook andere bedrijven merkten op dat er water uit het gebouw kwam lopen waarop de brandweer en de politie werden verwittigd. Toen ze het gebouw binnen kwamen merkten ze achter verschillende compartimenten een professionele plantage op met enkele honderden planten.

Van de daders was uiteraard geen spoor. Zij waren al weken lang niet meer in het gebouw geweest, omdat er amper verkeer was op de weg en zij schrik hadden om op deze manier gepakt te worden. De tonnen die het water moesten opvangen raakten hierdoor overvol en stroomden over waardoor het water op straat terecht kwam. Binnen was alles erg professioneel opgesteld en de elektriciteit werd ook gestolen voor de meter, waardoor het niet meteen opviel. Alle planten waren uitgedroogd. Om hoeveel planten het exact ging is niet duidelijk, maar het betrof zeker enkele honderdtallen.

De bedrijven die daar in de buurt aanwezig waren hebben nooit iets opgemerkt in het gebouw. “We zagen er nooit enige beweging of hebben er nooit personen opgemerkt. Ik parkeerde zelf soms mijn wagen daar, dit in afspraak met de eigenaar, maar ik had helemaal geen vermoeden dat er dergelijke praktijken werden uitgevoerd", klinkt het. In het bedrijf werden ook nog tientallen zakken potgrond gevonden. In samenspraak met het parket gingen deze zakken naar de stad Dendermonde. Zij mogen deze nu gebruiken voor het onderhoud.

De politie wil op dit moment niets kwijt over deze zaak. Mogelijks zijn ze de daders wel op het spoor en volgen er vroeg of laat arrestaties. De planten werden ter plekke vernield door de civiele bescherming.