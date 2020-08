Campagnestunt met liefde voor het Ros voor kandidate Prins Carnaval Sanne: Ros Beiaard als bouwpakket met Legoblokjes Nele Dooms

18u05 0 Dendermonde Wat als een carnavaliste ook haar liefde voor het Ros Beiaard niet onder stoelen of banken steekt? Dan krijg je in Dendermonde een fameuze campagnestunt. Sanne Verheirstraeten (29) lanceert een bouwpakket met Legoblokjes om het Ros te maken. En dat blijkt, met in een mum van tijd al 200 bestellingen, een schot in de roos.

Met “Sanne vér 21" voert Sanne Verheirstraeten, lid van de Dendermondse carnavalsvereniging Palauzje, al volop campagne om de titel van de nieuwe Prins Carnaval 2021 binnen te rijven. “Door de coronacrisis is het echter niet evident om activiteiten te organiseren”, zegt Sanne. “We gingen dus met het campagneteam op zoek naar een alternatief. Bovendien werd de Ros Beiaardommegang uitgesteld door het virus. Daarom dachten we daar iets mee te doen. Het succes van het televisieprogramma Legomasters bracht de nodige inspiratie.”

Sanne en haar team namen een expert onder de arm om met bouwsteentjes van Lego een ontwerp van het Ros Beiaard uit te dokteren. “Hij kent alle speciale steentjes van Lego uit zijn duimpje en kwam met schitterend resultaat” zegt de kandidate. “Het Ros Beiaard bevat 295 blokjes en is 22 op 7 op 18 centimeter groot. Alle blokjes zijn origineel van Lego. Om ook de wapenschilden op de rok van het Peirt verwerkt te krijgen, was een digitale druk nodig.”

Sanne lanceerde haar bouwpakket dinsdag en dat lokte in Dendermonde meteen grote belangstelling. In een mum van tijd liepen al 200 bestellingen binnen. “Liefhebbers kunnen kiezen uit een bouwpakket om het Ros zelf te maken of voor een kant-en-klare versie”, zegt ze. “Bestellen kan tot midden september. In Aalst pikten ze dit initiatief trouwens al op. Daar hebben ze al met Photoshop een parodie gemaakt, met basketsloefkes onder het Ros.”

Wie ook een bouwpakket van het Ros Beiaard in huis wil, kan meer informatie vinden op https://rosbeiaardbouwpakket.be.