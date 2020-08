Camerata Productions zoekt nog figuranten voor webreeks Wh@evR! Nele Dooms

06 augustus 2020

17u44 0 Dendermonde Camerata Productions, de groep creatievelingen uit Dendermonde en Buggenhout, waagt zich aan een nieuw project. En daar zijn nog edelfiguranten voor nodig. De webreeks ‘Wh@evR!’ wordt binnenkort opgenomen en wordt een jongerensoap in de coulissen van het theater.

In deze cultuurarme zomermaanden door de coronacrisis, besliste Camerata Productions al haar theatermedewerkers te activeren binnen haar filmafdeling. Het resultaat wordt Wh@evR!, een dertiendelige webreeks voor en door jongeren. “De soap zal draaien rond het reilen en zeilen van zes jongeren die samen actief zijn in een musicalvereniging. Het is een rollercoaster aan emoties in de coulissen van het theater”, zegt Stijn De Wolf.

Camerata Productions zal hiervoor samenwerken met MusicalVibes, de site voor musicalliefhebbers in Vlaanderen en Nederland. De reeks zal vanaf vrijdag 4 september online te bekijken zijn. De opnames starten deze maand. De makers zijn echter eerst nog op zoek naar een aantal vaste edelfiguranten tussen 16 en 22 jaar. “Belangrijk is dat ze lid zijn van een plaatselijke theatervereniging”, zegt De Wolf. “We plannen voor hen drie draaidagen op dinsdag 18, donderdag 20 en vrijdag 21 augustus in Buggenhout en 1 draaidag op dinsdag 25 augustus in CC Belgica in Dendermonde.”

Wie eens een filmset van dichtbij wil meemaken of gewoon goesting heeft om mee te doen, kan mailen naar info@camerata-productions.be. Info: www.camerata-productions.be.