Camerata Productions verzacht pijn rond gemis Ros Beiaard met sfeervolle video Nele Dooms

22 mei 2020

Dendermonde Camerata Productions, de Dendermondse vzw met al heel wat succesvolle theaterproducties op haar naam, heeft een prachtig filmpje gemaakt rond de Ros Beiaardommegang.

De filmafdeling van de vzw brengt een deel van het legendarisch volksverhaal rond het Ros Beiaard, de liefde van een moeder voor haar zonen en de liefde van een man voor zijn paard in beeld en toont beeldmateriaal van de vorige Ros Beiaardommegang. “We hebben deze video gemaakt om alle Dendermondenaren dit Ros Beiaardweekend een hart onder de riem te steken, als een extra pleister op de wonde nu ze hun Ros een jaar langer moeten wissen”, zegt Stijn De Wolf van Camerata Productions. “Het was vrij last-minute beslist dit filmpje te maken, en dus was het alle hens aan dek om dit klaar te krijgen. Een 4-tal personen hebben vier dagen alles op alles gezet om beeldfragmenten te zoeken, de beeldmontage te regelen, de geluidsmix klaar te krijgen en de voice-over vorm te geven. We hopen dat veel Dendermondenaren genieten van dit resultaat.”

Wie nog meer Ros Beiaard wil beleven, nu het paard dit weekend toch op stal moet blijven, kan dat ook via deze link.