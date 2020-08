Camerata Productions pakt uit met webreeks Wh@evR! voor jongeren: “Dit hebben we nog nooit gedaan, met dank aan corona” Nele Dooms

12 augustus 2020

14u39 3 Dendermonde/Buggenhout Wh@evR!, zo heet een gloednieuwe webreeks die begin september online gaat. Stuwende kracht erachter is Camerata Productions uit Dendermonde, al tien jaar actief in de theaterwereld. Corona deed alle activiteit stilvallen. “We gingen op zoek naar iets wat we wel konden doen”, zegt Stijn De Wolf. “Het zorgt voor een primeur in ons bestaan.” Met de reeks mikt Camerata Productions op nationaal bereik, maar er blijft voet aan grond in Dendermonde met plaatselijke locaties voor draaidagen én enkele lokale bekende gezichten als acteurs.

In tien jaar tijd bouwde Camerata Productions, met thuisbasis in Buggenhout en Dendermonde, een naam uit als producent van theaterstukken, musicals, concerten, kortfims en live events. Wat corona teweeg brengt voor de cultuursector hebben ook deze jongeren nog nooit meegemaakt. “Alle geplande podiumproducties zijn uitgesteld, tot het komende najaar toe”, zegt Joris Verschueren, één van de krachten achter de organisatie. “Maar we wilden niet zomaar wat zitten treuren en waren op zoek naar alternatieven. Tot Stijn De Wolf aan het eind van een vergadering meldde dat hij nog een ‘variapuntje’ had. Wij weten al dat we ons dan meestal moeten vasthouden voor wat gaat komen, maar het bleek een fantastisch idee. Een webreeks zou vorm krijgen. Het kan deze cultuurarme zomer overbruggen. Spannend, want dit hebben we nog nooit eerder gedaan.”

Wh@evR! wordt een dertiendelige webreeks van vijf minuten per aflevering over het reilen en zeilen van zes jongeren die lid zijn van een lokale toneelvereniging. Het hele scenario wordt doorspekt met dagdagelijkse thema’s uit de leefwereld van zestien- tot twintigjarigen. “Liefde, jaloezie, dromen najagen, verdriet en frustraties komen allemaal aan bod”, zegt regisseur Stijn De Wolf. “De hoofdrollen worden ingevuld door jonge acteurs uit heel Vlaanderen, geselecteerd na een intensieve casting uit meer dan honderd kandidaten. Met onder andere Dorien Matthijs, Michiel Donies, Phebe Staelens, Stijn Van Koetsem, Luis De Vuyst en Flavio Rizutto zien kijkers gezichten opduiken bekend van onder andere The Voice Kids, WTFock, Familie, Ketnet musical, Annie, Kosmoo en De Buurtpolitie. Ook dat is waar Camerata Productions voor staat: jonge mensen kansen geven en hen stimuleren in wat ze graag en goed doen.”

Professioneel

Voor de creatie van Wh@evR! werkt Camerata Productions samen met Thelephant Productions, zodat er ook professionele begeleiding is om de webreeks te maken. Via MusicalVibes.be kan de reeks online komen en zo nationaal bereik hebben. Creatief directeur is Reinhilde Dewit, met roots in Buggenhout. “Noem haar gerust de leading lady van de Vlaamse fictie”, zegt hij. “Denk Aspe, Wittekerke, Familie, Huis van Anubis en ga zo maar door en Reinhilde heeft daar de hand in gehad achter de schermen. We leggen onze lat dus hoog.”

Camerata Productions mag dan al nationaal mikken met haar project, het houdt wel voet aan grond in eigen stad. Zo zijn verschillende draaidagen gepland op Dendermondse locaties. Het gaat om onder andere Cultuurcentrum Belgica, ziekenhuis Sint-Blasius, het Heldenplein, ’t Sasken en de OLV-kerk. “Onze opnames starten vanaf 17 augustus en lopen tot 3 september”, weet Verschueren. “Op 4 september komt de eerste aflevering online.”

Verrassing

Voet aan grond houden in Dendermonde, betekent ook plaatselijke gezichten in de serie. Voor figuranten en edelfiguranten doet Camerata Productions beroep op leden van plaatselijke toneelverenigingen. Ingrid Coppieters, choreografe van dansgroep ShaMoDo It uit Dendermonde speelt ook in de webreeks de rol van choreografe. Naast Mark Tijsmans overigens die de rol van regisseur voor zijn rekening neemt. Verrassing in de reeks is Dirk Abbeloos, Dendermonds politicus, advocaat en voorzitter van de Dendermondse gemeenteraad, maar ook amateurtoneelspeler. Hij zal Guido spelen, voorzitter van de toneelvereniging in de reeks. “Camerata bleek op zoek naar iemand om vaderfiguur te spelen en ik zag dat wel zitten”, zegt hij. “Ik offer in deze coronazomer graag mijn vakantiedagen op aan dit project. En ik ben nu al benieuwd naar het resultaat.”

Wh@evR! zal te bekijken zijn van vrijdag 4 september tot 16 oktober, met twee vervolgafleveringe per week. Info: camerata-productions.be.