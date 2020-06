Camerata Productions gaat voor primeur: webreeks voor jongeren ‘Wh@evR!’ Nele Dooms

23 juni 2020

13u45 0 Dendermonde Camerata Productions, de groep creatievelingen uit Dendermonde en Buggenhout, waagt zich aan een nieuw project. Dat wordt de webreeks ‘Wh@evR!’, een jongerensoap in de coulissen van het theater. Het is een primeur voor de vzw.

“Ook de werking van Camerata Productions vzw werd getroffen door het coronavirus”, zegt Stijn De Wolf. “Zo werden geplande podiumproducties van komend najaar al uitgesteld. Om de leemte in de werking en de cultuurarme zomermaanden te overbruggen, hebben we beslist om alle theatermedewerkers te activeren binnen onze filmafdeling.”

Het resultaat is ‘Wh@evR!’, een dertiendelige webreeks voor en door jongeren. “De soap zal draaien rond het reilen en zeilen van zes jongeren die samen actief zijn in een musicalvereniging. Het is een rollercoaster aan emoties in de coulissen van het theater”, zegt Joris Verschueren, gedelegeerd producent van de reeks.

De reeks moet vanaf vrijdag 4 september online te bekijken zijn. De opnames starten in augustus. Camerata Productions zal hiervoor samenwerken met MusicalVibes, de site voor musicalliefhebbers in Vlaanderen en Nederland. “Als er een online platform is waar we ons doelpubliek maximaal kunnen bereiken, is het dat van hen wel”, meent De Wolf. “We denken dat een webreeks gelinkt aan de podiumkunsten ook een knappe opsteker kan zijn voor de zwaar getroffen sector.”

Voor verschillende hoofdrollen in de webreeks is Camerata Productions nog op zoek naar acteurs tussen de 16 en 20 jaar. Wie interesse heeft, kan terecht op www.camerata-productions.be. Online audities moeten voor maandag 6 juli binnen zijn. Nadien zullen er per rol enkele kandidaten geselecteerd worden voor een live casting op zaterdag 11 juli.