Caféklap zoekt deelnemers en vrijwilligers Nele Dooms

21 augustus 2019

17u51 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde wil met een nieuw initiatief “Caféklap” volwassenen aanmoedigen om de Nederlandse taal meer machtig te worden. De Nederlandse praatsessies, vooral gezien als oefenkans, zullen plaatsvinden als aanvulling op het reguliere lesaanbod van het volwassenenonderwijs.

“De praatmomenten zullen zich voornamelijk concentreren op het praktische leven in de samenleving”, zeggen schepenen Tomas Roggeman en Els Verwaeren. “Zo zullen de begeleiders conversaties oefenen rond naar de winkel, dokter, mutualiteit, bibliotheek, cultuurcentrum of school gaan. De begeleiders zijn vrijwilligers.”

Caféklap is er voor iedereen die Nederlands wil oefenen tijdens een leuke babbel. Ook vrijwilligers die graag anderstaligen willen begeleiden zijn welkom. “Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze per praatgroep van een vijftal mensen het gesprek draaiende houden”, klinkt het. “Elke samenkomst zal rond een specifiek thema gaan en de vrijwilligers zullen dit thema ook op voorhand kennen, zodat ze zich wat kunnen voorbereiden.”

De sessies vinden elke tweede woensdag van de maand plaats in de bibliotheek van Dendermonde, telkens tussen 9 en 11 uur. Een eerste samenkomst is voorzien op woensdag 11 september. Voor vrijwilligers die willen meewerken is al een kennismakingsmoment gepland op dinsdag 3 september om 19.30 uur in de bibliotheek. Info: bibliotheek@dendermonde.be.