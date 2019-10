Caféklap in bib geeft anderstaligen kans om Nederlands te oefenen Nele Dooms

10 oktober 2019

11u13 0 Dendermonde Voor een leuke babbel kunnen anderstaligen uit Dendermonde voortaan in de bibliotheek terecht. Daar is Caféklap gestart, een nieuw ‘taalinitiatief’ van de stad. Vrijwilligers staan paraat om met de anderstaligen hun Nederlands te oefenen en te verbeteren.

Voor Caféklap werken stad en bibliotheek samen met de integratieambtenaar. “We stellen een praatgroep samen voor anderstaligen, die graag de Nederlandse taal willen oefenen”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Bedoeling is dat het er vooral gezellig aan toe gaat, met leuke en spontane babbels over dagdagelijkse dingen. Vrijwilligers krijgen een opleiding via het Agentschap Integratie en Inburgering om zo op de best mogelijke manier met de anderstaligen aan de slag te gaan.”

Tijdens Caféklap kunnen geïnteresseerden bijvoorbeeld administratieve brieven duidelijk en helder laten uitleggen. Er kan ook gebabbeld worden over hoe de week eruit ziet, over reizen of het thuisland, maar er kan evengoed een gezelschapsspel gespeeld worden. Praatvaliezen kunnen allerlei onderwerpen aanbieden. Zo kunnen conversaties geoefend worden rond naar de winkel gaan, de dokter, de mutualiteit, bibliotheek, cultuurcentrum of school. De vrijwilligers gaan ook actief met deelnemers op pad om hen te laten kennismaken met Dendermonde. “Het activiteitenpalet van Caféklap is dus heel divers”, zegt Roggeman. “Het Nederlands van de deelnemers zal week na week verbeteren in een ongedwongen sfeer.”

De ‘kick-off’ was alvast een succes met opkomst van heel wat mensen. De sessies vinden elke tweede woensdag van de maand plaats in de bibliotheek van Dendermonde, telkens tussen 9 en 11 uur. Info: bibliotheek@dendermonde.be.