Café Den Ommeganck failliet: “De Grote Markt is dood” Nele Dooms

02 december 2019

15u21 14 Dendermonde Café Den Ommeganck, al jaren vaste waarde op de Grote Markt in Dendermonde, is failliet. Na vier jaar ziet uitbater Andy Van Hoyweghen zijn zaak verplicht gesloten. “En ik zal niet de laatste zijn”, zegt hij. “De Grote Markt is dood en te hoge huurprijzen doen de cafébazen de das om.”

Bezoekers die tijdens de wekelijkse maandagmarkt in Dendermonde ‘s ochtends hun vertrouwde café Den Ommeganck op de Grote Markt wilden opzoeken voor een tas koffie, stonden voor een gesloten deur. Andy Van Hoyweghen, die vier jaar geleden de horecazaak overnam, mag zijn café niet meer opendoen. De zaak is failliet verklaard. Voor zijn klanten heeft hij een brief aan de toegangsdeur gehangen. “Geachte vrienden en klanten”, staat er te lezen. “Bedankt voor alles. 4 jaar heb ik alles gegeven. Nu is alles kwijt. Het was een toffe maar harde tijd. Het is tijd om dit thema achter te laten. Nogmaals bedankt. Niet bedankt zijn diegenen die de horeca hier onleefbaar maken.”

Van Hoyweghen is er alleszins het hart van in. Dat het faillissement net in de winter komt, is volgens hem geen toeval. “De winters zijn moordend hier op de Grote Markt”, zegt hij. “Dan komt er echt geen volk. Ik probeerde al jaren die zware winters te overbruggen met veel moeite. We moeten het op de Grote Markt vooral van de zomermaanden hebben. Al valt ook dat de jongste tijd steeds meer tegen. Zelfs de voorbije zomer betekende veertig procent minder inkomsten. En dus is er minder buffer voor de winterperiode. Dat ik ook nog eens af te rekenen kreeg met kanker, was een extra klap. Achterstallig huurgelden doen me nu de das om.”

Van Hoyweghen had er nochtans vertrouwen in toen hij vier jaar geleden Den Ommeganck overnam. “Ik dacht dat het wel zou lukken. Maar ik heb het alleen maar zien achteruit gaan”, zegt hij. “En de huur, die ging alleen maar omhoog. Op de Grote Markt worden woekerprijzen gevraagd. Prijzen van 3.000 euro of meer per maand, dat is voor niemand houdbaar. Ik ben er zeker van dat er nog cafés gaan volgen.”

Den Ommeganck is alleszins niet de eerste horecazaak rond de Grote Markt die er de brui moet aan geven. Jaren geleden ging ook al taverne Den Ooievaar failliet. Na jaren leegstand kreeg dat pand een nieuwe invulling met Het Burgerhuis. Ook café Sint-Joris werd twee jaar geleden al eens failliet verklaard, maar kreeg ondertussen ook nieuwe uitbater. Recent ging bovendien ook The Irish Pub op de fles. En momenteel staat ook café Bar d’O over te nemen. Al wijst de eigenaar er daar op dat “de zaak goed draait, maar door een samenloop van omstandigheden en om persoonlijke redenen beslist is de zaak over te laten”.

Bloot gat

Volgens Andy Van Hoyweghen is “de Grote Markt dood”. Hij is niet de enige die de leefbaarheid van de Grote Markt aanklaagt. Het klinkt bij Dendermondenaren al langer als een boutade dat je “na 22 uur op het marktplein in je bloot gat kan rondlopen, zonder dat iemand het ziet”. Van Hoyweghen wijst daarvoor ook het stadsbestuur met de vinger. “Er zou meer steun van de stad voor de horeca mogen zijn”, vindt hij. “Ik vind dat ze een anti-horecabeleid voeren. Wie iets organiseert, lokt wel volk. Maar het wordt alleen steeds moeilijker om iets te organiseren. Zo plaatste ik vroeger een feesttent aan mijn terras voor evenementen, twaalf op een jaar. Tot de stad besliste dat nog maximum twee keer per jaar een tent aan een terras geplaatst mag worden. Ook dat was een aderlating.”

Volgens het stadsbestuur had die beslissing alles te maken met een wildgroei aan tenten op de Grote Markt, die een beschermd dorpsgezicht en erfgoed is. Van Hoyweghen is ondertussen ingeschreven bij de VDAB en wil zo snel mogelijk een job vinden. De man is ook en zoektocht naar een appartement begonnen, want hij woonde boven de café maar door het faillissement is ook dat niet vol te houden. “Afscheid van het personeel is genomen”, zegt hij. “Dat was een heel emotioneel moment”.