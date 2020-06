Café De Sloef kan eindelijk weer open na overname: “Eindelijk onze droom verwezenlijkt zien” Nele Dooms

07 juni 2020

10u46 0 Dendermonde Een café overnemen en vlak voor heropening geconfronteerd worden met een lockdown. Het overkwam Dennis Van Puyenbroeck en Kimberly Scheers. Maar hun café De Sloef, aan het Grootzand in Grembergen, kan maandag dan toch eindelijk open. “We gaan eindelijk onze droom verwezenlijkt zien”, zegt het koppel. “We hebben er vertrouwen in dat klanten snel de weg terugvinden.”

Café De Sloef werd de voorbije tien jaar uitgebaat door Jurgen Heuvinck. Die besloot zijn carrière een andere wending te geven en zette zijn horecazaak over te nemen. Die overname kwam er ook en werd getekend begin dit jaar. Dennis Van Puyenbroeck en Kimberly Scheers zouden de Grembergse café, thuisbasis van tal van verenigingen, een nieuw leven geven. Maar vlak voor hun geplande heropening op 1 april 2020 sloeg de coronacrisis toe. De lockdown verhinderde al hun plannen, want alle horeca moest de deuren sluiten.

Knagende onzekerheid

“Dat was een serieuse streep door onze rekening”, zegt Dennis. “Dat lelijke virus heeft ons drie maanden terug naar af gestuurd. Gelukkig hadden we wat spaargeld om van te kunnen leven. Ondertussen werden we ook opnieuw mama en papa. Fien werd geboren op 3 april. Een geluk bij een ongeluk allicht. De lockdown gaf ons de tijd om volledig te focussen op het ouderschap, niet alleen voor de baby maar ook voor ons al zeven jaar oude zoontje Keano. Al was er toch die knagende ongerustheid: Hoe lang gaat deze lockdown duren? Wanneer gaan we eindelijk onze café mogen openen?”

Die onzekerheid is nu weg. Maandag mogen de deuren van café De Sloef weer open. En daar zijn Dennis en Kimberly heel gelukkig om. Voorbereidingen voor een heropening waren al even bezig, maar zijn nu in een stroomversnelling geschoten. De hele zaak krijgt een grondige schoonmaakbeurt, tafels en stoelen krijgen volgens de coronarichtlijnen een plaats. “We behouden het meubilair, zodat klanten zich hier direct weer thuis voelen in hun vroegere vertrouwde stek”, zegt Dennis. “Nieuw is wel een officiële biljart, waar competitie mee mogelijk is. En ook het sanitair kreeg een opfrisbeurt met nieuwe verlichting.”

Carrièreswitch

Met de opening van café De Sloef maken de twee kersverse cafébazen hun droom waar. “We hebben jarenlang als arbeider gewerkt”, zegt Kimberly. “Maar we droomden wel al lang van een eigen café. We zagen dat bij familie en allicht zit het ons daardoor wat in het bloed. Dennis maakt de volledige switch naar cafébaas. Ik behoud mijn job als arbeider, maar zal na die uren ook in de café actief zijn.”

De heropening komt voor het tweetal alleszins geen dag te vroeg. “Gelukkig merken we ook veel enthousiasme bij klanten”, zegt Dennis. “We kregen al telefoon van heel wat verenigingen om al plaats te reserveren voor een vergadering. De wielervereniging Club71 zal de eerste zijn. We gaan ze ontvangen met open armen. En klanten hoeven echt niet bang te zijn. We doen alles aan de veiligheid, met mondmaskers en ontsmettingsgel.”

Dennis en Kimberley hopen in de toekomst ook meer jongeren naar de café te lokken. Daarvoor zullen ze op termijn regelmatig voor muziek zorgen. “Door in te spelen op muziekgenres die de jeugd graag hoort, hopen we ook hen naar hier te krijgen”, klinkt het. “Het theaterzaaltje dat aan De Sloef werd ingericht, zal overigens opnieuw een feestzaal worden. Nu we vanaf maandag weer vertrokken zijn, hopen we op een succesvolle horecazaak.”