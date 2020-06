Cadeaubons met korting om middenstand te steunen zijn al groot succes en aankopen ervan blijven maar stijgen Nele Dooms

10 juni 2020

16u35 10 Dendermonde De cadeaubons met 20 procent korting die het Dendermondse stadsbestuur lanceerde om de lokale handelaars te steunen, zijn een gigantisch succes. Ze vliegen de deur uit en de aankopen ervan blijven maar stijgen. “Op deze manier worden in recordtijd duizenden euro’s in onze lokale middenstand gepompt”, zegt een tevreden schepen van Lokale Economie Dieter Mannaert (CD&V).

Het Dendermondse stadsbestuur lanceerde heel wat verschillende maatregelen om de stad er weer bovenop te helpen na de coronacrisis. De invoering van speciale Dendermondse cadeaubonnen met 20 procent korting is daar één van. Wie zo’n bon van bijvoorbeeld 50 euro koopt, moet slechts 40 euro betalen. De overschot past het stadsbestuur bij. De korting geldt bij plaatselijke handelaars en horecazaken.

De stad heeft daarvoor een budget van 100.000 euro vrijgemaakt. “Leggen kopers dus in totaal 400.000 euro op tafel met aankopen van cadeaubons, dan leggen wij 100.000 euro bij”, zegt schepen Dieter Mannaert. “Dit is echt bedoeld om de handelaars en horecazaken tijdens deze moeilijk periode extra te ondersteunen.”

Er zijn cadeaubonnen van 50, 25 en 10 euro en ze vliegen de deur uit. Elke persoon mag maximaal 250 euro aan cadeaubonnen en 250 euro aan horecabonnen kopen. Ze zijn digitaal, met QR-code, beschikbaar en kunnen geprint worden of op gsm getoond. “Daarmee kunnen mensen bij iedere deelnemende Dendermondse handelaar of horecazaak terecht”, zegt Mannaert. “In een mum van tijd liep het aantal deelnemende zaken op van 40 naar 100. En ondertussen zijn er alweer 39 aanvragen.”

Aan horecabonnen is ondertussen al bijna 5.000 euro besteed. De omzet voor de cadeaubonnen loopt in amper een paar weken tijd al op tot bijna 60.000 euro. En de aantallen lopen gestaag op. “Wie van de actie wil profiteren, zal niet te lang mogen wachten om er te kopen”, zegt Mannaert. Een link naar de webshop en een overzicht van de deelnemende handelaars is terug te vinden via www.dendermonde.be/cadeaubon. Ook geïnteresseerde handelaars vinden hier alle informatie.