Buurtprotest tegen nieuw woonproject Lange Dijkstraat laait op: “Extra verkeersdruk kunnen omliggende straten niet aan” Nele Dooms

08 mei 2020

11u11 0 Dendermonde In Lutterzele en omgeving in Sint-Gillis-Dendermonde waait het buurtprotest tegen een nieuw woonproject met tachtig woongelegenheden weer op. Aanleiding is een agendapunt hierover op de gemeenteraad aanstaande dinsdag. Buurtbewoners vrezen nog meer verkeersdrukte bij een toename van het aantal bewoners in een nu al verzadigde Hullekenstraat en Lange Dijkstraat.

Punt 9 op de agenda van de Dendermondse gemeenteraad is het wat buurtbewoners uit de omgeving van wijk Lutterzele doet opschrikken: “Lange Dijkstraat - verkaveling weginfrastructuur en rooilijn - goedkeuring”. Er moet immers eerst een wegenis voor het nieuwe woonproject goedgekeurd worden door de gemeenteraad, vooraleer het schepencollege zich kan uitspreken over de vergunning van deze verkaveling. Hiervoor werd in 2017 al een aanvraag ingediend en gaf het toenmalig schepencollege al eens principieel akkoord voor dit bouwproject. Dat zou voorzien in 36 woningen en 46 appartementen, verspreid over 4 appartementsblokken van 4 bouwlagen, in een binnengebied tussen de Hullekenstraat, Lange Dijkstraat, Spoorwegstraat en Rooland.

Buurtbewoners zien de plannen, waarvoor ondertussen voor de derde keer een aanvraag lopende is omdat het schepencollege de vorige telkens afkeurde om te laten bijsturen, evenwel niet zitten. “Waar we nu uitkijken op grote graslanden met bomen, zullen plots appartementsblokken staan”, zegt Kris Cappaert namens de buurt. “Er zijn wel al wat aanpassingen gebeurd aan het ontwerp voor deze verkaveling, maar die zijn volgens ons miniem. Feit blijft dat groene ruimte, die al zo schaars is in Sint-Gillis, weer wordt volgebouwd. Tussen de bestaande woningen blokken van liefst vier bouwlagen neerpoten is niet verenigbaar met de huidige omgeving. Dat willen we niet.”

Auto’s op voetpaden

De buren vrezen bovendien een te grote toename van de verkeersdruk. “De Hullekenstraat en de Lange Dijkstraat kreunen nu al dagelijks onder het vele verkeer”, klinkt het. “Als daar nog eens meer dan tachtig woongelegenheden bijkomen, levert dat nog eens extra verkeer op in al verzadigde straten. Dat is om problemen vragen. Dit zou het derde woonproject in dezelfde straat zijn in nog geen twee jaar tijd met steeds dezelfde toegangsweg, de Lange Dijkstraat. Dat is een straat die niet voorzien is op nog meer verkeer en waar de auto’s nu al op het voetpad rijden om elkaar te kunnen kruisen.”

De buren, die bezwaarschriften en een petitie met zo’n 150 handtekeningen indienden tegen het project, noemen het “megalomaan”. “Dit heeft niet tot doel om gezinswoningen te bouwen in een aangename omgeving, maar is bedoeld om mensen samen te proppen op een zo klein mogelijke ruimte, ten koste van alles en iedereen”, klinkt het. “De beschikbare ruimte is niet voldoende voor een dergelijk project en de leefbaarheid van de mensen komt op de tweede plaats.”

De buren hopen dat het stadsbestuur omzichtig met het dossier omspringt. “Er zou beter vanuit de stad eens een visie bepaald worden over wat er in Sint-Gillis nog kan en niet meer kan op vlak van extra woningen en appartementen”, klinkt het. Het wordt nu afwachten wat er dinsdag op de gemeenteraad zal bepaald worden over de wegenis van dit project.