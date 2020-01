Buurtcomité Hermelijn brengt al meer dan tien jaar buren van stadscentrum samen Nele Dooms

19 januari 2020

Met een gezellige receptie in Zaal Mariakring in hartje Dendermonde zette het buurtcomité Hermelijn haar twaalfde werkjaar in. Al meer dan tien jaar brengt het comité de buren van het stadscentrum, die wonen tussen het Sas en de Kerkstraat, op regelmatige basis bij elkaar. “Een eerste aanzet tot onze vereniging werd gegeven bij de opening van het nieuwe parketgebouw in de Zwarte Zusterstraat jaren geleden”, zegt voorzitter Jan Eenens. “Ook de buren waren daarop uitgenodigd. Toen zeiden we tegen elkaar dat we meer samen zouden moeten komen. Met een Drie Koningen-zangronde in het centrum brachten we vervolgens met een kern aan vrijwilligers de nodige centen bij elkaar om een eerste ontmoetingsmoment te organiseren. Het werd een schot in de roos.” Den Hermelijn brengt de buren een drietal keer per jaar bij elkaar, met onder andere een ontbijt, barbecue en nieuwjaarsreceptie. “Het maakt dat we als buren ook goede vrienden geworden zijn”, zegt Eenens. “We praten meer met elkaar en staan voor elkaar klaar om te helpen indien nodig. Dat de sfeer goed zit tussen de bewoners, bewijst ook deze gezellige receptie bij de start van het nieuwe jaar.”