Buurtbewoners starten zwarte vlaggen-actie en petitie tegen geurhinder bedrijf Empro Nele Dooms

02 september 2019

08u40 0 Dendermonde Zwarte vlaggen aan huizen en borden met opschriften als “bedankt voor de stank”. De buurtbewoners van het bedrijf Empro zijn een nieuwe actie begonnen om de geurhinder waar ze nu ondertussen al jaren mee kampen aan te kaarten. Er is ook een petitie opgestart. “Na 4 jaar geurhinder van Empro is de maat vol en is de regio verzadigd van de stank.”

Vooral bewoners van Schippersdijk en omgeving in Baasrode en van Lutterzele in Sint-Gillis hebben met regelmaat van de klok te kampen met geurhinder van het bedrijf Empro, dat op het industrieterrein Hoogveld pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica verwerkt. De misselijk makende stank teistert ondertussen voor de vierde zomer op rij de omgeving, zodat bewoners klagen dat ze niet eens een keer buiten kunnen barbecueën, vrienden uitnodigen in de tuin of met het raam open slapen.

Omdat het deze zomer nog erger was dan voordien en er maar geen einde lijkt te komen aan het probleem, zijn buurtbewoners een visuele actie met zwarte vlaggen en borden met slogans gestart. “De jongste maanden is de walgelijke geur van Empro in intensiteit en frequentie in snel tempo de hoogte in gegaan”, klinkt het bij het actiecomité Bad Smell Hoogveld. “Aangenaam wonen, werken en winkelen in deze buurt is niet meer mogelijk. We hopen dat heel veel mensen solidair zijn met onze ellende en de petitie tekenen die we gestart zijn.”

Bad Smell Hoogveld plant bovendien een bewonersvergadering. Die zal plaatsvinden op dinsdag 10 september om 20 uur in de parochiezaal van Lutterzele, aan de Spoorwegstraat. “Bedoeling is om daar onze krachten te bundelen in een poging eindelijk een oplossing te bekomen voor onze levenskwalitiet”, klinkt het. “We hebben ook een arts uitgenodigd om van een deskundige te horen wat die geurhinder nu precies met onze gezondheid doet. En we gaan evalueren wat de politiek tot nu toe al voor ons gedaan heeft. Daar krijgen we vooral te horen altijd nog wat af te wachten. Ons geduld is echter op.”