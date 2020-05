Buurt protesteert tegen nieuw woonproject UMA: “Grazende reeën moeten wijken voor 175 woningen” Nele Dooms

29 mei 2020

13u49 13 Dendermonde Plannen voor een nieuw woonproject met 175 woning in wat nu een groene zone aan Krijgem in Dendermonde is, stuiten op protest. Buurtbewoners verzamelen zich om bezwaren in te dienen. “Een prachtig stuk natuur langs de Oude dender, waar vandaag reeën grazen in het groen, is bedreigd”, klinkt het. “Dit kunnen we niet laten gebeuren.”

Projectontwikkelaars Springvis en Hero Construct hebben plannen voor een site tussen de Gentsesteenweg, het Krijgem en de Oude Dender, vlakbij het stadshart van Dendermonde. Het terrein van meer dan drie hectare groot willen ze omvormen tot wat ze zelf “een woonproject voor 175 gezinnen, rond fiets- en wandelpaden, natuurspeelparken en waterspeeltuin” noemen. Hoewel er nu één groot natuurgebied is, is dat wel ingekleurd als “binnenstedelijk woongebied”, zodat het ontwikkeld kan worden als nieuwe woonwijk. “We willen een nieuwe buurt die jong en oud samenbrengt in een ecologisch vernieuwende woon- en leefomgeving: het UMA Park”, klinkt het bij de ontwikkelaars.

Recreatieve en toeristische ader

Maar daar denken de omwonenden anders over. Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag voor dit dossier, verenigingen zij zich in protest. Ze noemen het een “megalomaan project dat ingeplant wordt in een groen stukje Dendermonde”. “Dit project vormt een echte aanslag op onze groene omgeving”, meent Hans Michiels. “175 woningen is lang niet min. Een toren van 8, inclusief restaurant en winkel, en een woonblok van 6 verdiepingen hoog zal zichtbaar zijn van in de ruime omtrek. Daar horen ook nog eens meer dan 200 ondergrondse parkeerplaatsen bij. Dit hoort niet thuis in wat ze omschrijven als een recreatieve en toeristische ader door de stad.”

Vele Dendermondenaars komen in deze omgeving hun noodzakelijke zuurstof opdoen tijdens een wandeling, een fietstocht of een loopsessie Jan Pannecoeck

Buurtbewoners betreuren dat voor het woonproject een mooi stuk groen en natuur aan de rand van de stad zou opgeofferd worden. “Er wonen reeën, andere zoogdieren, vogels en amfibieën”, zegt Jan Pannecoeck. “Vele Dendermondenaars komen in deze omgeving hun noodzakelijke zuurstof opdoen tijdens een wandeling, een fietstocht of een loopsessie. Het is overduidelijk dat de situatie gigantisch zal veranderen als het UMA Park er komt. Een gemillimeterd gazon is geen waardevol alternatief voor de huidige ecologische waarde van het terrein.”

Mobiliteitsproblemen

Omwonenden vrezen bovendien ook extra verkeersdruk. “De verkeersknoop die er nu al is aan de Ooiebrug zal nog verder dichtslibben”, zegt Pannecoeck. “De mobiliteitsproblemen rond Dendermonde, waarop niemand een deftig antwoord heeft, zijn vandaag al een reden waarvoor mensen en bedrijven hier vertrekken en anderen zich hier niet vestigen. Het project zal dat alleen erger maken. De as Gentsesteenweg-Noordlaan zit vandaag immers vele uren per dag vol. Daar moet binnenkort sowieso nog eens het verkeer van en naar de nieuwe gevangenis bij. En dan komen daar nog eens de auto’s van bewoners van liefst 175 woningen bij... Onverantwoord!”

We hopen op veel steun om het mooie stukje groen aan de Oude Dender te redden Hans Michiels

Bij het stadsbestuur klonk het eerder al dat het gebied al lang ingekleurd is als bouwzone en dat er dus gebouwd mag worden. Maar dat zien de actievoerder anders. “Het project wordt voorgesteld als een inbreiding van de stadskern. Dat mag op papier dan misschien zo zijn, in de realiteit is het helemaal anders”, zegt Michiels. “Het betreft eerder een uitbreiding van het centrum. We hopen op veel steun om het mooie stukje groen aan de Oude Dender te redden.”

Bewoners besluiten dat de impact op de omgeving enorm zal zijn. “Zowel visueel, op het vlak van mobiliteit als ecologisch”, klinkt het. Ze starten een actie om zoveel mogelijk bezwaarschriften te verzamelen tegen het UMA-project. Die indienen kan in het kader van het openbaar onderzoek dat nog loopt tot 6 juni.