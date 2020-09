Burgemeester sluit opnieuw café na meerdere covid-overtredingen: “Wie het nu nog niet begrepen heeft moet gestraft worden” Koen Baten

11 september 2020

14u19 10 Dendermonde Burgemeester Piet Buyse (CD&V) heeft voor de tweede keer op korte tijd beslist om een café te sluiten. Dit keer gaat het om cafe ‘Chill'in’ aan het Statieplein in Dendermonde. Vanaf het begin van de covid-periode tot nu werden er drie pv’s opgesteld omwille van het niet naleven van de maatregelen. “De laatste keer ging het er zo hevig aan toe dat we besloten hebben om de zaak te sluiten tot en met 20 september", aldus Buyse.

Gisteren was de laatste openingsdag van het café alvorens het vandaag onherroepelijk twee weken dicht moet. Vanaf het begin van de maatregelen tot nu werden er drie pv’s opgesteld door de politie omwille van de maatregelen die niet goed gevolgd werden. De laatste vaststellingen waren zo zwaar, dat er besloten werd om een meer ingrijpende maatregel te nemen en de zaak te sluiten. “Het café zat overvol en iedereen liep dicht op elkaar, ze liepen zonder mondmasker en er was ook geen verplichte registratie in de zaak", zegt Buyse.

“We zitten op dit moment in een kantelmoment met het virus en het aantal stijgingen van de laatste dagen, dat we dit er echt niet meer kunnen bij hebben. Zoveel zaken doen wel hun best. Zij mogen gerust open blijven, maar de enkelingen die er zich niet aan houden dienen gestraft te worden. Want als je het nu nog niet begrepen hebt moeten er andere signalen gegeven worden", klinkt het.

De zaak is vanaf vandaag dicht en zal pas terug openen op maandag 21 september. “Het is een zeer moeilijke beslissing en we hebben hier over ook gesprekken gehad met de uitbater. We vinden dit niet leuk om te doen en we snakken allemaal terug naar vroeger en een normale situatie, maar op deze manier gaat dit niet", besluit Buyse.

Vorige maand sloot de burgemeester ook al een café op de Grote Markt in Dendermonde. Café Choice werd toen ook een hele tijd gesloten nadat er na de openingsuren nog volk in het café zat. Enkele klanten gingen op een lopen maar de politie kon hen buiten tegenhouden aan het café. Hierbij werden ook twee agenten werkonbekwaam.