Burgemeester sluit met onmiddellijke ingang café ‘Choice’ op de grote markt na tweede inbreuk op maand tijd Koen Baten

22 augustus 2020

17u30 11 Dendermonde Burgemeester Piet Buyse (CD&V) heeft vanmiddag café Choice op de Grote Markt meteen laten sluiten, dit al zeker tot 31 augustus. De uitbater was op een maand tijd twee keer in overtreding, en gisteren kwam er ook nog het geweld tegen de politie bij, waardoor nu een sluiting volgt. “Mensen die het goed doen moeten niet gestraft worden door overtreders", klinkt het scherp.

Het incident van afgelopen nacht was de druppel voor burgemeester Buyse. “Er waren nog negen personen aanwezig die langs de achterkant van het café probeerden te ontsnappen toen de politie de zaak binnenstapte", klinkt het. “Aan de achterkant kwam het dan tot de schermutseling waarbij twee agenten gewond raakten. Ik veroordeel deze aanval bijzonder streng”, zegt Buyse.

Het was niet de eerste keer dat het café nog open was na sluitingstijd. Eerder deze maand werd de uitbater al eens betrapt en werd er voor iedereen aanwezig een pv opgesteld. Ook gisteren werd er voor de negen aanwezigen en de uitbater een nieuwe proces-verbaal opgesteld. “Er werd ook nog een apart proces-verbaal opgesteld voor de twee personen die onze agenten verwond hebben. Deze feiten zullen dus ook apart behandeld worden later", klinkt het.

De zaak blijft nu gesloten tot en met 31 augustus. “Dendermonde doet het de laatste tijd weer beter in de cijfers. Hierdoor zijn er ook nieuwe mogelijkheden zoals de kermis en Boulevart die coronaproof kunnen doorgaan", zegt Buyse. “Bijna alle handelszaken volgen ook perfect de regels en doen dit ook bijzonder goed. Het zou erg zijn dat zij gestraft worden wanneer de cijfers terug slechter worden omdat er misschien in de andere zaak, die de regels niet volgen, een superverspreider zou zitten", aldus de burgemeester. “Dit soort zaken kunnen we in deze tijden missen als kiespijn, daarom volgt ook deze gedwongen sluiting omdat hij de regels naast zich neer legt.”