Burgemeester en korpschef verdedigen Dendermondenaren na commotie: "Iedereen heeft zich correct gedragen. Punt"

25 mei 2020

10u02 34 Dendermonde Burgemeester Piet Buyse en korpschef van de lokale politie van Dendermonde Patrick Feys springen in de verdediging van de Dendermondenaren die Burgemeester Piet Buyse en korpschef van de lokale politie van Dendermonde Patrick Feys springen in de verdediging van de Dendermondenaren die zondagnamiddag op de Grote Markt samenkwamen om het Ros Beiaardlied te zingen . Er ontstond commotie rond het gebeuren wegens veel volk bij elkaar in deze coronatijden. “Maar wat wij zagen waren gedisciplineerde Dendermondenaren, die voor een kort moment én met de nodige afstand, even samen op de markt stonden”, klinkt het.



Zondag 24 mei had normaal een hoogdag moeten zijn voor de Dendermondenaren, met de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang op het programma. Het coronavirus stak daar een stokje voor en de stoet is met een jaar uitgesteld. Maar de oorspronkelijke datum wilden de Dendermondenaren toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er was een oproep dat inwoners in hun straat om klokslag 14.30 uur, het uur dat de ommegang normaal zou starten, het Ros Beiaardlied zouden zingen. Enthousiastelingen zakten daarvoor ook naar de Grote Markt af. En dat veroorzaakt commotie. “Hoe zit het met de social distancing en het verbod op samenscholen”, klinkt het bij sceptici.

Bubbels en afstand

Wie effectief aanwezig was op het moment zelf, denkt er anders over. Aanwezigen zijn het er over eens dat afstand wel degelijk bewaard bleef. “Het is niet zo dat de Grote Markt vol stond”, klinkt het. “In hun bubbel stonden mensen dichter bij elkaar, maar tussen anderen was er genoeg plaats.” Anderen doen de heisa af als ‘onterecht commentaren’. “Zogezegd was er te veel volk op de Markt, maar dat klopt niet. Wij zagen alleen bubbels en afstand. En mensen die op een dag als zondag, met het Ros Beiaard dat op stal moest blijven, alleen maar even nauwer verbonden wilden zijn met elkaar door samen te zingen”, klinkt het.

Duidelijke dronebeelden

Ook de lokale politie van Dendermonde is dat oordeel toegedaan. Politiepatrouilles reden rond in de binnenstad en passeerden ook de Grote Markt. “En onze agenten lieten begaan, omdat er niets fout was”, zegt korpschef Patrick Feys. “Nee, perfect was het niet maar mensen hielden wel afstand. Dat er duizend mensen op de Markt zouden samengeschoold zijn, is totaal overroepen. Het waren er maximaal 300. De politie beschikt bovendien over voldoende beelden die tonen dat mensen afstand hielden. Ook dronebeelden die de Markt van bovenaf tonen, zijn daar duidelijk over. De lokale politie en de stad deden voldoende inspanningen om een volkstoeloop te vermijden en om voldoende toezicht te houden. Een tussenkomst was niet nodig, omdat sociale distancing gerespecteerd werd. Sinds het afkondigen van de maatregelen zijn we in Dendermonde héél streng geweest. De inwoners doen het goed met de coronamaatregelen, ook zondag.”

Ook burgemeester Piet Buyse (CD&V) verdedigt de situatie. “Iedereen heeft zich op onze Grote Markt correct gedragen. Punt”, zegt hij. “Bij sommigen lijkt het nu alsof er in Dendermonde de hele dag lang op de Markt gevierd is, terwijl het hier om een kort moment van hooguit een halfuurtje ging. Dendermondenaren stonden om 14.30 uur op de Grote Markt, zongen het Ros Beiaardlied en stapten vervolgens gedisciplineerd weer weg. Er zijn parken, zee- en Scheldedijken en supermarkten waar bezoekers een pak dichter bij elkaar lopen. Anderhalve meter afstand bij mensen die niet tot je bubbel behoren, is efficiënt en daar hebben onze inwoners zich ook aan gehouden.”

“Mondmaskers verplichten als we dit vaker zien”

Onder andere epidemioloog Pierre Van Damme maakte zich zorgen over de bijeenkomst op de Grote Markt van Dendermonde. “Dit is niet wat we graag zien. Dit is een vorm van samenscholing. Je voelt wel dat de mensen weten dat ze afstand moeten houden, maar dan had ik verwacht dat ze wel een mondmasker zouden dragen, als gulden middenweg”, aldus de epidemioloog. “Als we dit vaker gaan zien, bijvoorbeeld aan de kust, zullen we het dragen van een mondmasker moeten verplichten op straat en in grootwarenhuizen”, waarschuwde Van Damme in VTM NIEUWS.