Burgemeester Buyse schrijft brief naar minister Jambon over evenementen in coronacrisis: “Evenementen mogelijk maken met kleinschalige aanpak” Nele Dooms

25 augustus 2020

15u11 0 Dendermonde Burgemeester Piet Buyse (CD&V) van Dendermonde heeft een brief geschreven naar Vlaams minister-president Jan Jambon. Aanleiding was diens oproep deze maand om markten, voorstellingen, kermissen en sport maximaal te laten doorgaan. “Door de kleinschalige en pragmatische aanpak, lukt dat in Dendermonde”, stelt Buyse.

De oproep van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) eerder deze maand was niet mis te verstaan. Hij drong er op aan om markten, voorstellingen, kermissen en sportactiviteiten maximaal te laten doorgaan en hield een pleidooi om eventuele lokale beperkende maatregelen in proportie te houden. Burgemeester Buyse maakte zich bij het horen van die oproep de bedenking dat “Dendermonde met zijn aanpak in deze coronacrisis goed inspeelt op die bezorgdheden” en kroop daarom in de pen.

In zijn brief legt Buyse uit hoe Dendermonde “streeft naar maatwerk, kleinschaligheid, pragmatische aanpak en aandacht voor activiteiten op het niveau van wijken en gezinnen”. “Er zijn voorbeelden uit onze cultuursector, sport, toerisme, kermissen en wekelijkse markten”, zegt hij. “In plaats van alles zomaar stop te zetten, werd hier gekozen voor de kleinschalige aanpak, bijvoorbeeld met onze Rosse Buurten Radio en unieke toeristische wandelingen of fietstochten. Een ander mooi voorbeeld is ook de organisatie van Boulevart Bizar in september.”

Die Boulevart is normaal gezien een circus- en straattheaterfestival dat duizenden bezoekers naar de binnenstad van Dendermonde lokt. Momenteel wordt er gewerkt aan een alternatief gebeuren, helemaal op maat van de coronamaatregelen. “De stedelijke Veiligheidscel zal ook de komende weken blijven zoeken naar een haalbaar kader voor de organisatie van diverse evenementen”, zegt Buyse. “Ik ben alleszins als burgemeester fier dat de vele medewerkers van het stadsbestuur moeite, tijd noch creativiteit sparen om de ‘Zomer van Dendermonde’ voor de inwoners en bezoekers aangenaam en toch coronaproof te maken.”